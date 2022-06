Rakušan byl překvapen. S Redlem to bylo jinak, než si myslel. Teď dal ultimátum

reklama

Hned na úvod rozhovoru s Čestmírem Strakatým v Prostoru X na Reflex.cz popsal Vít Rakušan, kde udělalo chybu hnutí STAN a kde ji udělal sám Petr Hlubuček.

„Chyba se stala hlavně v tom, že Petr Hlubuček měl takový prostor, byl předsedou pražské organizace STAN a dopustil se toho, čeho se dopustil. To je prostě ta první chyba, která se tady stala. Je to člověk, který mou osobní důvěru nikdy neměl. Ale to se nevymlouvám, to v demokratické straně tak chodí, že vyhrávají i lidé a dostávají se do funkcí i lidé, které si předseda nepřeje. To tak chodí a pravděpodobně to i tak chodit bude, ale uděláme všechno pro to, aby ti lidé měli úplně jiný morální profil, než měl a pravděpodobně i dál má pan Hlubuček,“ pravil Vít Rakušan.

Připustil, že přemýšlí nad tím, co mohl udělat lépe, zda mohl víc tlačit na Petra Hlubučka, tlačil na něj i při jednáních mezi čtyřma očima a jeho odpověď prý byla vždycky stejná: „Ty mě nemáš rád, ty mi škodíš, ty škodíš pražské organizaci,“ bráníval se prý Hlubuček Rakušanovu tlaku.

Předseda STAN zdůraznil, že on sám se s Redlem nikdy neviděl a dokud se neobjevily fotografie v novinách, vůbec netušil, jak vypadá lobbista Michal Redl. A rozhodně si s ním nikdy netelefonoval.

Osobně byl přesvědčen, že kontakty hnutí STAN s panem Redlem skončily v roce 2017. A byl překvapen, když zjistil, že se to nestalo.

Když za ním přišla Hana Kordová Marvanová a upozornila ho, že se kolem Petra Hlubučka děje cosi podivného, doporučil jí jednu věc: „Změňte to, kandidujte na předsedkyni pražského hnutí STAN a buďte jinou předsedkyní. Anebo mi dejte nějaký důkaz. Kdybychom měli nějaký důkaz, tak bychom podali trestní oznámení,“ upozorňoval Rakušan.

Přiznal, že hnutí STAN je v krizi, ale na druhé straně zdůraznil, že před blížícím se sněmem STAN má tolik kandidátů do vedení hnutí, jako nikdy dřív. Podle Rakušana tam chtějí lidé, kteří čestně pracují v hnutí STAN a rozhodně nelze klást rovnítko mezi hnutí STAN a mezi tím, co prováděl Petr Hlubuček.

V tuhle chvíli už opozice rozehrává hru o sestřelení ministra vnitra, ale tomuto tlaku odmítá Rakušan ustoupit. „Já si v tuhle chvíli myslím, že ti, kteří mě nechtějí na Ministerstvu vnitra, tak se obávají, že tam teď žádné politické tlaky nebudou,“ poznamenal Rakušan.

Připomněl, že Andrej Babiš byl dokonce předsedou vlády v době, kdy byl trestně stíhán a jako premiér měl naprosto zásadní vliv na to, kdo se stane ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti, takže teď nemá co útočit na celé hnutí STAN a na něj samotného.

„Ničeho jsem se nedopustil, nikde nefiguruji, s nikým jsem se nestýkal, a on mně říká, že jsem ve střetu zájmů? Vždyť to je absurdní,“ zdůrazňoval Rakušan s tím, že policie jeho jméno ve spojitosti s kauzou pánů Petra Hlubučka a Michala Redla nikde nezmiňuje.

„Petr Hlubuček je vážným zklamáním, Petr Hlubuček je podezřelý, že se dopustil vážných trestných činů. Tak ať je Petr Hlubuček vyšetřován a případně odsouzen. Ale Petr Hlubuček nereprezentuje to obrovské množství pracovitých lidí v hnutí STAN,“ zdůraznil Rakušan.

Připomněl také, že dnes již bývalý policejní prezident Jan Švejdar řekl, že s Vítem Rakušanem o kauze Petra Hlubučka nemluvil. Rakušan, ani nikdo jiný se ho na tuto kauzu neptal. To podle Rakušana dokazuje, že se on sám nesnaží do ničeho zasahovat.

„A chci říct ještě jednu věc. To je ta věc, které se politická konkurence bojí. Já se nikdy nebudu ptát policie na žádnou politickou kauzu,“ pravil Rakušan.

Prohlásil, že v nedávné době se hnutí STAN dařilo a řada lidí s ním slavila vítězství. Teď přišla těžší doba a Rakušan dal najevo, že když teď někdo nechce být spojován s hnutím STAN, může odejít. „Ale já říkám jednu věc, pokud se tak chcete rozhodnout, rozhodněte se teď. A pak už se nevracejte,“ poslal vzkaz Rakušan i dovnitř strany.

Nakonec věnoval pár slov uprchlické krizi a složil hold české společnosti, která dokázala pomoci více než 350 tisícům ukrajinských válečných uprchlíků, kteří ze své země odešli kvůli ruským raketám, které na ně pršely z nebe.

To je obrovsky povznášející pocit, po tom, jak se o české společnosti hovořilo,“ poznamenal ministr vnitra, na jehož bedra řešení uprchlické krize dopadá z vlády nejvýrazněji. „A já si myslím, že ta vláda jedná dobře. Nikdy nezpochybňovala, kam patříme a že je třeba pomoct Ukrajině. A také jedná strategicky. To znamená, že se pracuje bez toho, abychom ohrožovali ta vyjednávání na energetické soběstačnosti alespoň pro tu příští sezónu v České republice,“ uvedl Rakušan.

Konstatoval, že vláda se v této krizi snaží pomoct také českým občanům, ale současně musí mít na paměti, že je třeba jednat s ohledem na to, že dnešní dluhy budou platit příští generace.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

