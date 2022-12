Rakušan nepřišel. Tak si Havlíček zchladil žáhu jinak, třeba na Síkelovi. A už to jelo

reklama

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se měli střetnout ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan s 1. místopředsedou ANO a bývalým dvojnásobným ministrem Karlem Havlíčkem. Tématem mělo být, zda Česko může zvládnout další hrozící uprchlickou vlnu z Ukrajiny.

Ale – Rakušan onemocněl... Místo něj do studia dorazil Jan Skopeček (ODS).

Terezie Tománková hned v úvodu položila na stůl nový průzkum volebních preferencí, v němž mělo hnutí ANO 31 %, ODS 14,5 % a SPD 12 %. Komunisté a sociální demokraté okolo 4 %.

„U nás je to dáno tím, že neseme odpovědnost v době, kdy ODS a celá vládní koalice nastupovala ve velmi složité době a čelí situaci, se kterou se tu žádná jiná vláda nesetkala. Až se nám podaří překonat ty obtížné měsíce, tak tu prostor k růstu je, takže pokud potom budou dál strany spolupracovat, tak je tu potenciál k vytvoření další vlády. Myslím, že ta čísla půjdou nahoru, jakmile zafungují opatření přijatá vládou. ODS zatím neměla šanci prosazovat to, s čím šla do vlády, protože musela řešit energetickou krizi, uprchlickou krizi s válkou na Ukrajině a až se to podaří vyřešit, budeme dělat ty kroky, s nimiž jsme šli do voleb, a věřím, že ty preference půjdou nahoru,“ řekl Skopeček.

Havlíček si výsledky ANO v průzkumu pochvaloval. „My jsme nejsilnější stranou už mnoho let. Věřím, že lidé vidí, že jsme opozice, která nejen říká, co je blbě, ale nabízí také svá vlastní řešení. Neustále nám pracuje stínová vláda. Důležité je, že se nebojíme lidí. Jezdíme za lidmi do regionů. Nebojíme se ani střetů, když tam přijdou naši odpůrci. A lidé tohle vidí a na těch preferencích je to vidět,“ pravil Havlíček.

Skopeček upozornil, že vláda na Slovensku je nestabilní a není jisté, co nakonec prosadí. „Přiznejme si, že na tom Slovensku to bude znamenat problém pro jejich energetickou firmu, která to možná nebude schopná ustát. Mohl by to být problém i pro výstavbu nových jaderných zdrojů, které Slováci potřebují stejně jako my.“

Upozornil také, že vláda Petra Fialy (ODS) provedla tři valorizace důchodů, dala pět tisíc korun rodinám s dětmi a zvyšovala životní a existenční minimum. A kdyby vláda Andreje Babiše (ANO) nepředala současné vládě Česko tolik zadlužené, mohla by nynější vláda pomáhat ještě víc. „A já opakovaně říkám, že inflace je tím největším nebezpečím, kterému čelíme. To, že klesají mzdy, to není tím, že by se málo přidávalo – to je prostě tím, že je vysoká inflace. Ale tu se daří brzdit i díky krokům České národní banky, která zvyšovala úrokové sazby, což kolegové z ANO kritizovali, ale ještě že bankéři z ČNB poslance z ANO neposlechli,“ pravil Skopeček.

Havlíček vypěnil. „Nezlobte se, pane kolego, ale my jsme nejhorší. Ten deštník proti chudobě, to už ani není deštník, ten prostě nefunguje. Ta pomoc rozhodně není masivní, ona není skoro žádná. Co se týká ceny plynu, jsme druzí nejhorší v EU,“ připomněl 1. místopředseda ANO.

Upozornil, že v Rakousku elektřina vyjde na 2400 korun v přepočtu, v Polsku je to 3400, zatímco v Česku 6000 korun za MWh. A právě to českou inflaci přiživuje. Tak to vidí Havlíček, podle nějž „je Fialova vláda smutným šampionem v růstu inflace“.

A Skopeček se hned bránil. „Tady jsme slyšeli dojmy, tak se pojďme podívat na fakta,“ rozjel se. V meziročním srovnání ukazoval, že ceny energií rostou v Česku srovnatelné s ostatními zeměmi EU a v posledních měsících jsme dokonce hluboko pod tímto průměrem. „Takže to není žádná tragédie,“ pravil Skopeček.

Havlíčkovi připomněl i pád Bohemia Energy, ke kterému došlo ještě za vlády ANO, kdy byl Havlíček ministrem průmyslu. „Takže ten pád Bohemia Energy jde za vámi, protože si můžeme říct, co jste dělali, že jste to nechali dojít tak daleko. Než tady začnete strašit, podívejte se na data, která jsou otevřená, veřejná a všem dostupná,“ upozornil Skopeček.

Havlíček si to však nedal líbit a připomněl, jak vláda Andreje Babiše snižovala DPH u energií, zatímco „vláda Petra Fialy se jen dívala na selhání energetického trhu a totálně zaspala“.

Skopeček se zastal stávajícího ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) a řekl, že ministr dělá všechno pro to, aby mělo Česko dost energie i na příští zimu. Navíc vláda Petra Fialy konečně rozjela tendr na dostavbu jaderné elektrárny. „Co jste udělali vy, že máte tu drzost nás kritizovat?“ pronesl Skopeček.

Havlíček kontroval, že dostavbu jaderných bloků rozjela už vláda Andreje Babiše, která navíc prosadila jádro v EU jako bezemisní zdroj.

„Tohle fakt není pravda. Hnutí ANO s ČSSD zastavilo výstavbu nových jaderných bloků. Tato Fialova vláda prosadila v EU jádro jako bezemisní zdroj,“ trval na svém Skopeček.

„Já jsem skutečně řekl, že to je takový „Jožka“... současný ministr Síkela, protože u všeho, co on řekne, že nebude, tak se to nakonec stane. Na to se dá celkem spolehnout,“ podotkl Havlíček.

Připomněl, že Síkela tvrdil, že nebude možné pomoct velkým firmám, protože to neprojde přes EU – ale teď se najednou ukazuje, že i velké firmy pomoc dostanou. „Mě strašně štve, že zatímco my jsme v době covidu ty firmy zachraňovali – tak dnes jsou v riziku krachů,“ rozčiloval se Havlíček, podle nějž vláda musí přijmout příslušná národní opatření.

Je nutno přijmout nějaké „společné řešení EU, aby se nerozhořela energetická válka mezi jednotlivými zeměmi o to, kdo bude mít levnější elektřinu,“ varuje Skopeček. Je podle něj načase, aby celá EU „zracionalizovala svůj přístup k energetické oblasti“. Trval na tom, že česká vláda pomáhala jak domácnostem, tak malým a středním firmám, a že teď pomůže i velkým firmám.

Havlíček trval na tom, že Fialova vláda pomáhá lidem a firmám minimálně

„Ale my nemáme nafukovací rozpočet a nemůžeme dál přiživovat inflaci, jak to dělala Babišova vláda,“ upozornil Skopeček. Připomněl, jak po zastropování cen pohonných hmot dopadlo Maďarsko. „Kdybychom poslouchali ty recepty, které nám tady hnutí ANO od počátku nabízelo, tak jak by to dopadlo. V Maďarsku stojí lidé před benzinkami dlouhé fronty, protože tam ten benzín prostě není, jak to bylo v USA v 70. letech minulého století,“ řekl Skopeček. A že zastropování cen jakýchkoli produktů v konečném důsledku lidem nepomáhá, a to ani v Maďarsku ani v Polsku.

Havlíček trval na tom, že stropovat ceny mělo smysl. „Ale Maďarsko to udělalo blbě, protože ty firmy Maďarsko hodilo přes palubu,“ řekl. Výsledkem je to, že tu „máme totální nadnárodní diktát řetězců, které odrbávají naše zemědělce“.

„Tady zazněla spousta lží a manipulací, já na to musím reagovat. Už jsem tady říkal, že vláda provedla tři valorizace důchodů, dala příspěvek rodinám s dětmi, v létě snížila DPH u pohonných hmot a řadu dalších věcí. Vy, když tady říkáte, že vláda nedělá nic, tak prostě lžete,“ vybuchl Skopeček. Jedním dechem připomněl, že Babišova vláda v časech covidu reagovala chaoticky, „zatímco nynější vláda postupuje koncepčně“. „Tak co je toto za diskusi, když já vás nachytám na evidentní lži a vy nejenže nejste schopen se omluvit, ale ještě v tom pokračujete,“ soptil dál Skopeček.

Havlíček trval na tom, že Fialova vláda pomáhá moc málo a lidé to cítí. To je to, co považuje za zásadní.

Terezie Tománková nakonec zmínila i prezidentskou volbu.

Od Skopečka slyšela, že Andrej Babiš propluje do druhého kola prezidentské volby a je otázka, kdo tam bude s ním. Osobně prý nevěří tomu, že by při odstoupení Pavla Fischera a Marka Hilšera z kandidatury nakonec Babiš do druhého kola neproplul. „Tak to podle mě není,“ řekl Skopeček. Předpokládá, že kampaň hnutí ANO bude velmi tvrdá.

Havlíček rýpl do Skopečka, že vládní koalice nenabídla vlastního kandidáta na Hrad. „Vaše koalice SPOLU podpořila tři kandidáty a troufám si tvrdit, že to musí být pro některé členy ODS jako lízat lízátko přes alobal.“

