Rakušan otočil. Nevyplatilo se to, nikdo nevěří

Již dva a půl roku uplynulo od útoků Hamásu na Izrael ze 7. října. Od té doby je Izrael s hnutím Hamás v otevřené válce, která má podle odhadů desítky tisíc obětí, zejména na straně obyvatel Gazy. Sociální sítě pak často zaplavují videa z Gazy, která obviňují Izrael z páchání genocidy, vraždy civilistů i dětí. Izrael je pravidelně odsuzován v rezolucích OSN, proti kterým hlasují jeho spojenci, zejména Spojené státy, ale i Česká republika je v OSN často proti těmto rezolucím.

Ke konfliktu a akcím Izraele, ať již dokonaným, probíhajícím či plánovaným, se v neděli vyjádřil ministr vnitra Vít Rakušan. A to nesouhlasně.

„Každý z nás, kdo se tehdy díval na televizi a viděl nějaká videa třeba nad rámec toho, tak musel odsoudit, co udělal Hamás 7. října. Brutalita, hnus, čistý násilí. Izrael je náš dlouhodobý spojenec. Já můžu říct, že i přítel. Ale zároveň je potřeba v určitý moment říct, a možná příteli než komukoli jinému je to potřeba říct, že i tam musí být respektováno mezinárodní právo a jeho limity. A odsun lidí z Gazy jde z mého pohledu určitě za tyhle limity. A stejně tak blokování humanitární pomoci. Koneckonců Česko i česká vláda se na té humanitární pomoci také podílí. Prostě tohle je určitě za čárou,“ prohlásil.

Česko je dlouhodobým spojencem Izraele. Komu jinému než příteli bychom teď měli říct, že dělá něco, co je přes čáru. Netanjahuova vláda podniká v Gaze kroky, které nejsou v souladu s mezinárodním právem a vyvolávají nesouhlas i mezi samotnými Izraelci. Na to bychom měli… pic.twitter.com/XYzV1be7HH — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 25, 2025

Není bez zajímavosti, že ve stejný den vyšel rozhovor s knězem a teologem Tomášem Halíkem. V něm Halík označil premiéra Netanjahua za většího viníka vzrůstu antisemitismu, než je hnutí Hamás. Halík se taktéž označil za přítele židovského národa a Státu Izrael. Ale také za sympatizanta s těmi, kdo protestují proti izraelskému premiérovi.

„Absolutně nesouhlasím s tím, co Izrael tam dělá. To už dávno překročilo něco, co by se mohlo omlouvat jako nutná obrana. Skutečně prohrávají to, na čem Stát Izrael do značné míry stál. Ten morální kapitál holokaustu,“ řekl. Vyslovil se proti myšlence, že každý, kdo Izrael kritizuje, je antisemita, Netanjahu je dle něho válečný zločinec a co provádí Izrael „má charakter genocidy“. Je rád, že k rozlišování vlády Izraele a Státu Izrael vyzval i prezident.

„Jsem jaksi příznivcem SPOLU a téhleté vlády, ale také mnoho věcí kritizuju a jedna byla tahle nekritická podpora Izraele v téhleté situaci, druhá byla ty rozpaky okolo přijetí eura, to jsou dvě věci, kde s tou vládou nesouhlasím. Ale samozřejmě nevidím tady nějakou alternativu, která by nabízela skutečně něco lepšího,“ uvedl Halík dle ukázky.

„Netanjahu je daleko větším viníkem vzrůstu antisemitismu ve světě než Hamás,“ říká teolog Tomáš Halík a dodává, že izraelského premiéra považuje za válečného zločince, protože to, co se děje v Gaze, podle něj daleko přesahuje nutnou sebeobranu. České vládě vyčítá nekritickou… pic.twitter.com/AwcP2R46OD — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) May 25, 2025

Se svým postojem Rakušan příliš úspěchu neměl. Kritizován byl celkem očekávatelně z řad podporovatelů Izraele. „Nevměšujte se selektivně do vnitřních záležitostí Izraele. U jiných zemí to také neděláte,“ vyzval ho Jiří Sauer. „Dokud muslimové z Gazy nevrátí rukojmí, stále pokračují v nepřátelské akci nebo válce, pokud chcete, kterou rozpoutali v říjnu 2023. Jediné řešení, co je může zachránit, je úplná kapitulace a osvobození rukojmí. Do té doby ať si Izrael dělá, co chce. Zlo se musí zlikvidovat,“ ozval se Mirek. Rakušan byl dokonce označen za spojence Hamásu.

Nevměšujte se selektivně do vnitřních záležitostí Izraele. U jiných zemí to také neděláte. — Jiri Sauer (@you_found_jirka) May 26, 2025

Dokud muslimové z Gazy nevrátí rukojmí, stále pokračují v nepřátelské akci nebo válce, pokud chcete, kterou rozpoutali v říjnu 2023. Jediné řešení, co je může zachránit, je úplná kapitulace a osvobození rukojmí. Do té doby ať si Izrael dělá, co chce. Zlo se musí zlikvidovat — Mirek (@V30373) May 26, 2025

Jsem spojencem Hamásu. Váš ministr vnitra. Patrně největší had české politiky https://t.co/4Bda7LFeJH — Vladimír Smrk (@SmrkVladimir) May 25, 2025

Ale další lidé za Rakušanovým postojem vidí vypočítavost a snahu přilákat voliče. „Tady si někdo udělal průzkum a zjistil, že leží hlasy na zemi,“ ozvalo se například.

Tady si někdo udělal průzkum a zjistil, že leží hlasy na zemi. Nevadí, že nemáte program a názor, hlavní je koryto. — Clever (@Clever079349274) May 25, 2025

Chápu. Potřebujete hlasy progresivistů. A co kolega Lipavský? Už zachytil nový závan větru? — Enna???????? (@EnnaEnough) May 25, 2025

Sbíráte hlasy levičáků? — Kytka (@Kvta85828297) May 25, 2025

Ale i ti, kdo Rakušanovo prohlášení vzali jako bernou minci, s ním nebyli spokojeni. Rakušan byl kritizován za to, že na svou myšlenku přišel pozdě a že se jedná jen o prohlášení, ale žádné konkrétní kroky z něho vyvozeny nebudou.

Říká týpek, kterej chtěl kriminalizovat spoluobčany, kteří na zločiny Izraele upozorňovali ještě před tím, než to bylo v kurzu. — Milan Lumumba ???? (@Jungletrouble) May 26, 2025

To jsou jen plané řeči. Proč nejsou izraelští zločinci už na sankčním seznamu? Přesně to byste totiž udělali, pokud byste to mysleli vážně ?? — Filip Nečas (@necas_filip) May 25, 2025

Skoda, ze jste nemel odvahu/prehled na to se takto vyjadrit (alespon) pred rokem. — ?? (@oubbou) May 25, 2025

Stát páchající genocidu nemůže být náš přítel čistě z principu.



Co pro Gazu děláte na mezinárodní scéně? Vůbec nic, jen vetujete co můžete a odmítáte Israhell odsoudit. Tímhle si hlasy fakt nekoupíte. — Nikola ???? (@ByNikith) May 25, 2025

A přijít na to vám trvalo jen dva roky... — Jarda Linka ???????? (@linkos86) May 25, 2025

Trochu pozde s tim prichazite, ne? — sapaxa (@sapaxa85779) May 25, 2025

