Rakušan proti Vildumetzové. „500 000 Kč za jednoho.“ Migrace bylo ostré téma

Od hostů chtěl moderátor slyšet, zda je Česko připraveno na další možnou migrační vlnu spojenou s válkou v Izraeli, kterou v sobotu 7. října rozpoutalo palestinské hnutí Hamás. V EU v několika městech proběhly demonstrace na podporu Palestinců, mnohdy provázené i násilnostmi.

„Zahájení pozemní operace znamená potencionalitu předělu, jak se může situace vyvíjet. Na druhou stranu, pokud jde o protesty v České republice, tak to primárně nebyly protesty muslimské komunity,“ začal Rakušan. Na celoevropské úrovni se podle jeho názoru budou demonstranti dál radikalizovat. „V ČR nedochází k radikalizaci muslimské skupiny obyvatelstva. … V této chvíli nemáme žádné informace o tom, že by v české muslimské komunitě docházelo k nějaké radikalizaci,“ ujišťoval diváky ministr vnitra.

Mračková Vildumetzová Rakušanovi vyčetla, že česká Bezpečnostní rada státu zasedala příliš pozdě. A krom toho, konání propalestinských demonstrací na území Česka se podle Mračkové Vildumetzové mnoha lidem nelíbí. „Mám podezření vůči minstrovi vnitra, že měl vystoupit předtím, než ty demonstrace proběhly, měl to lidem vysvětlit, a mohl využít různé nástroje, jako třeba, že demonstrace bude povolena na jiném místě. Ale vaše komunikace s občany, že především dodržujete Ústavu ČR, ta je podle mě nedostatečná. … Lidé nechtějí demonstrace, lidé chtějí bezpečí, když vidí, co se děje ve světě,“ pravila ve studiu Mračková Vildumetzová.

„Ale vy vyzýváte své poslance, aby šli na demonstrace proti vládě, a na druhé straně říkáte, že lidé jsou proti demonstracím. To je protimluv,“ ozval se Moravec.

Mračková Vildumetzová okamžitě kontrovala, že nelze srovnávat protivládní demonstrace s propalestinskými demonstracemi. ¨

Mračková Vildumetzová reagovala: „Přesně jste teď viděl tu aroganci a přezíravost vůči lidem. Já vám doporučím, pusťte si ten příspěvek pana ministra ze sociálních sítí, kde on to nadřazeně lidem říká.“

Rakušan se ohradil, že považoval za potřebné říct, že bude postupovat podle ústavy; a pokud i to považuje Mračková Vildumetzová za arogantní, tak jde toliko o opoziční kritiku jeho ministerské práce za každou cenu.

Rakušan zdůraznil, že ministerstvo vnitra monitoruje jak propalestinské demonstrace v Česku, tak i fakt, že někteří Češi dnes bojují proti Ukrajině na ruské straně. „Proti těmto lidem je v současné době vedeno trestní stíhání,“ pravil Rakušan ve vztahu k ruské invazi na Ukrajině. „To sledování současné situace je velmi bedlivé,“ dodal. A že s odborníky z vysokých škol ministerstvo vnitra rozebíralo i heslo, které fakticky žádá vymazání Státu Izrael z mapy tak, aby na jeho místě mohla vzkvétat Palestina.

Moderátor se otázal, zda se bude upravovat výše trestů pro pašeráky migrantů, kde má Česko jednu z nejnižších sazeb, a zda se bude snižovat sazba na teroristické trestné činy.

Rakušan řekl, že výše trestní sazby není všechno. Důležité podle Rakušana bylo i rozšířit množství lidí, kteří se za převaděčství dostanou „do basy“. Sazba je nastavena na 8 let. U teroristických činů je honí hrance stanovena na 12 let a je možné, že koalice prosadí snížení sazeb na 10 let.

„Tady vidíte přesně v praxi, jak to vypadá. Já bych očekávala, že ministr Rakušan řekne, že bude tlačit na ministra spravedlnosti, aby ty sazby odnětí svobod zůstaly u zločinu terorismus vyšší. A protože ministr nebyl schopen toto prosadit, tak jsem ten návrh podala já, ale ministr to nepodpořil,“ zlobila se Vildumetzová. „Přitom já jsem mluvila s těmi policisty a oni mi říkali, že by jim to velmi pomohlo v jejich práci,“ dodala.

Rakušan trval na tom, že důležitější bylo rozšířit skutkovou podstatu zločinu, aby bylo možné stíhat i lidi, kteří převaděčům poskytnou auto.

Když se dostal ke slovu Mareš, upozornil, že u zákona proti podpoře terorismu by mělo být k dispozici široké rozpětí trestních sazeb. Aby bylo možné potrestat jak ty nejhorší reálné projevy podpory terorismu, tak i ty pachatele, kteří k něčemu podobnému např. v opilosti nabádají na facebooku. Tady by podle Mareše měl mít soudce možnost odlišovat závažnost jednotlivých případů schvalování terorismu.

Rakušan dodal, že ten, kdo na internet dá návod, jak vyrobit výbušninu, má dostat vyšší trest, než když někdo píše radikální věty v opilosti na facebooku.

Mračková Vildumetzová upozornila, že víme jen o části migrantů putujících přes Česko. O těch, které policie stihne zadržet. Ale pak je tu skupina, o které nevíme, protože Českem projela bez povšimnutí. Poslankyně ANO v této souvislosti zdůraznila, že tím nekritizuje práci policie, ale práci vlády, která by měla postupovat systémově a zachycené nelegální migranty reállně dostat z Česka pryč.

V druhé hodině pořadu moderátor nastolil téma tzv. migračního paktu EU. A ve studiu to opět chvílemi vypadalo, jako by tam létaly hromy a blesky.

„To, co se projednává dnes, se mohlo projednávat před 15 až 20 lety, ale na současnou situaci už je to nedostačující,“ naznačil profesor Mareš s tím, že dnes už do EU přicházejí členové rodin, jejichž část do EU dorazila už před lety.

Mračková Vildumetzová na to konto Moravcovi vyčetla, že se o migračním paktu ve vysílání ČT ještě pořádně nemluvilo. „Vy se k němu nechcete dostat,“ řekla směrem k moderátorovi.

„My se k němu dostaneme,“ ujišťoval Moravec.

„Náš pan ministr vnitra zvedl ruku pro migrační pakt,“ doplnila nazlobeně. „Já bych určitě takovýto migrační pakt nepodpořila,“ zdůraznila s dovětkem, že by využila síly zemí V4. Upozornila, že z Visegradské čtyřky zvedl pro migrační pakt ruku jen český ministr vnitra.

Mračková Vildumetzová poznamenala, že považuje za zásadní, aby se migranti vůbec nedostali do Evropy. Letos přitom přes Středozemní moře do EU mířilo víc než 200 tisíc lidí. „Já bych za Českou republiku odmítla přerozdělování migrantů a placeni za ty migranty. Niko nám nebude diktovat, koho máme přijmout na naše území, nebo za jednoho migranta zaplatit 500 tisíc,“ rozčilovala se ve studiu.

Migrační politika se podle ní musí řešit už v těch primárních zemích, protože ta návratová politika nefunguje. „Vidíme to ve Švédsku i v dalších zemích, že se to nezvládá. A já jsem přesvědčena o tom, že když se schválil migrační pakt, tak tím že se migrantům řeklo přijďte,“ pokračovala ve slovní palbě Mračková Vildumetzová.

Rakušan zmínil, že pokud teď někdo v migrační krizi dělá problémy, je to Maďarsko, které odmítá přijímat na Slovensku zachycené migranty zpět na své území. „Proto se hromadí migranti na Slovenském území. To je ten problém, proto se hromadí migranti na slovenském území, ne kvůli Česku,“ tvrdil Rakušan.

A dodal, že migrační pakt zatím nebyl schválen na národních úrovních – a až se tak stane, tak tento pakt poskytne rámec, jak migrační situaci řešit. „Obsahuje cestu, jak lépe chránit hranice, ale i to, že státy EU k sobě musí být solidární. A vy si umíte představit, že by na takovou dohodu přistoupily přetížené země, jako je Itálie, Řecko nebo Kypr? To by se nestalo,“ vyjádřil se Rakušan.

Mračková Vildumetzová znovu slovně explodovala. „Solidarita musí být dobrovolná, měl jsme to i ve volebním programu – ale vy jste potvrdil povinnou solidaritu. Vy sice mluvíte o nějaké výjimce pro Česko, ale ta výjimka nikde není a nebude. Doufám, že jste si vědom toho, že příští rok budou evropské volby, a až se změní Evropský parlament, tak ta vaše údajná výjimka pak nikde nebude,“ rozčílila se

„Jediné možné řešení, pokud se teď bavíme o tom, že bychom někoho na území Česka zbavili práva pobytu u nás, to je to instanční řízení. Už zrychlené, že on, ten dotyčný, se obrací rovnou na soud. A to, co my teď řešíme, je, aby ty soudy postupovaly rychle,“ vysvětloval Rakušan.

Než se Rakušan a Mračková Vildumetzová rozloučili s diváky, politička přišla ještě s jedním apelem. Chtěla po Rakušanovi, aby ukončil kampaň na boj proti dezinformacím. „Já vás tady vyzývám, okamžitě ukončete tu kampaň za 42 milionů korun.“

„Víte, tahle kampaň je proti šíření dezinformací a lží. Třeba i té, že ta kampaň stála 42 milionů, když stála 15 milionů. To je lež,“ ohradil se Rakušan.

