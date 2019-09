Rakušan v ČT: Zeman ukazuje, že on je králem na šachovnici a posunuje figurkami. A jednou z nich je Babiš

Pětice opozičních stran vyzvala prezidenta, aby si ještě rozmyslel případné zastavení trestního stíhání Andreje Babiše (ANO), pokud by po zásahu nejvyššího státního zástupce pokračovalo. Lidé by tak podle opozice mohli ztrácet důvěru v rovnost před zákonem. K tématu v úterním Interview na ČT24 promluvil předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Prezident České republiky by měl umět držet své slovo. Často říká, že názory nemění jen blbec, ale já mám trochu pocit, že v případě Andreje Babiše se tento jeho bonmot stal jistým pravidlem,“ řekl na úvod Rakušan a připomněl, co řekl Zeman před druhým kolem prezidentské volby, že instrument abolice ve vztahu k Babišovi za žádných okolností nepoužije.

Nyní však Zeman přehodnotil svůj postoj k případnému zastavení trestního stíhání Babiše. „Veškeré ty interpretace, že to prezident myslel s udělením abolice jinak, jsou legrační,“ podotkl předseda hnutí STAN.

Prezident svým postojem podle jeho slov jednoznačně vzkazuje, že jsou zde lidé, kteří si na rozdíl od většiny populace nemusejí projít trestním řízením až do konce, pokud mají nějaký problém. „Je tu jasný vzkaz společnosti, že jsou tu někteří, kteří jsou prostě rovnější mezi rovnými. A mezi ty z pohledu Zemana patří právě Babiš,“ myslí si Rakušan.

Domnívá se, že samotný výrok o abolici je výrokem, který finálně škodí i samotnému Andreji Babišovi. „Zeman prostě jen ukazuje, že on je tím králem na šachovnici a tím, kdo posouvá figurky. A jednou z těchto figurek se stává právě Babiš,“ míní předseda.

„Zeman je silným politikem, který se nenechá omezovat ústavou, výzva opozičních politiků je něco, čím se bude zabývat, peprně to komentuje, ale nejspíše tuto výzvu neposlechne,“ uvedl Rakušan a zároveň upozornil, že dohromady opoziční strany, které s výzvou dnes přišly, v Česku zastupují dva miliony voličů.

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 17637 lidí

„Že prezident ve chvíli, kdy ještě může do celé věci vstoupit nejvyšší státní zástupce, vyslovil do veřejného prostoru takové prohlášení, znamená vytváření nátlaku na to, co má a nemá nejvyšší státní zástupce udělat, je to jasný vzkaz,“ je přesvědčen Rakušan, který doufá, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman bude i v této kauze tak silnou osobností, že se nenechá ovlivnit. „Ano, abolice sice je v ústavě, ale demoluje to právní prostředí v České republice,“ doplnil.

Opozice vítá Babišovo prohlášení, že případnou abolici nepodepíše, ale nic prý není jisté. „Nevíme ještě, jak to dopadne, v české politice se mnohokrát ukázalo, že názory na jisté věci mívají různý posun,“ nechtěl Rakušan nakonec raději předjímat, jak věci dopadnou.

