Rakušan vyvodil ze střelby na fakultě zákaz tlumičů. Neprošlo. Hraba sleduje hlasování

Poslanecká sněmovna dnes rozhodovala o návrhu zákona, který měl zakázat používání tlumičů na krátké zbraně od roku 2026. Návrh předložil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v reakci na tragickou střelbu na filozofické fakultě, kde střelec zabil 14 lidí a kvůli tlumičům mohl déle útočit bez povšimnutí policie.

Legislativní zpráva zahrnovala kromě zákazu tlumičů pro krátké zbraně i zpřísnění pravidel pro používání tlumičů na dlouhé palné zbraně. Ty by byly zařazeny do kategorie C – zbraní, které podléhají ohlášení. Současní vlastníci tlumičů pro pistole a revolvery by mohli tyto tlumiče legálně vlastnit až do doby, kdy vyprší jejich omezená životnost. Nové tlumiče by bylo možné získat pouze v případě, že by byly určeny k použití se zbraní, kterou již držitel zbrojního průkazu nebo licence vlastní, nebo ji získává současně s tlumičem, informovala ČT24.

O regulace používání tlumičů se zasazoval i spolek „Spojeni nadějí“, který založili pozůstalí po obětech střelby na FF UK. Cílem tohoto spolku je nejen uctít památku obětí a poskytnout podporu těm, kteří byli střelbou zasaženi, ale také aktivně přispět k prevenci podobných událostí v budoucnu. Hlavním bodem jejich agendy je právě zpřísnění zákonů týkajících se regulace zbraní a zejména zákaz používání tlumičů na zbraně.

Fotogalerie: - Policejní novely

Předseda spolku Spojeni nadějí, Lukáš Křístek, na tiskové konferenci argumentoval, že použití tlumičů během tragického incidentu přispělo k vyšší nebezpečnosti situace a zvýšení bezpečnosti by mělo spočívat ve zvýšení regulací a možném zákazu tlumičů. „Vrah používal tlumič, aby snížil riziko svého dopadení. Pokud by použití tlumičů nemělo vliv, vrah by je přece nepoužíval,“ řekl předseda spolku Křístek, citují Seznam Zprávy.

Navzdory argumentům o zvýšené bezpečnosti zákaz neprošel, protože pro něj hlasovalo pouze 50 z 158 přítomných poslanců, informoval server Novinky.cz. Zákaz tlumičů narazil na odpor nejen u opozice, zejména u poslanců z ANO a SPD, ale také u většiny ODS. Pro byli všichni přítomní poslanci hnutí STAN a TOP 09.

Přestože zákaz tlumičů neprošel, samotný zákon o zbraních byl schválen a nyní bude postoupen do Senátu. Zákon předpokládá, že lékaři budou muset povinně ověřovat, zda pacienti trpící určitými nemocemi nebo stavy, které by jim měly zabránit v držení zbraně, mají zbrojní průkaz. Pokud Senát a prezident zákon schválí, začne platit od 1. ledna 2026.

Pavel Černý, prezident spolku Liga libe, který se zabývá především zastupováním zájmů českých vlastníků legálních zbraní a bezpečností, v příspěvku na Facebooku poděkoval poslancům Sněmovny za jejich dnešní rozhodnutí a za to, že zákaz tlumičů neprošel. „Znovu díky všem poslancům, kteří vyslyšeli naše rozumné argumenty,“ napsal Černý.

K rozhodnutí ve Sněmovně se vyjádřil i senátor Zdeněk Hraba. „Na výsledku hlasování o zákazu tlumičů je krásně vidět, že ti, kteří jinak křičí, že chtějí ,rovná práva', tak chtějí práva slušným držitelům zbrojních průkazů neustále brát,“ podotkl na X k poslancům STANu a T0P 09.

