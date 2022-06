Rakušan zůstane. Já na Hrad? Ne. Teď musím být premiér. A velká rána Babišovi... Fiala se neudržel

Premiér Petr Fiala (ODS) slibuje, že lidem finanční situaci ulehčí odpuštěním plateb na obnovitelné zdroje a úsporným energetickým tarifem, který však politici z řad opozice kritizují, že nepomůže firmám a velké části domácností. Předseda vlády ale trvá na tom, že efektivní bude pro širokou skupinu občanů. „Míním naplnit, co jsem občanům slíbil,“ uvedl v rozhovoru pro MF Dnes s tím, že i to je důvod, proč se nenechá zlákat do boje o Hrad. Prohlásil, že Vít Rakušan (STAN) z postu ministra vnitra odvolán nebude.

„Mě ta kauza chladným nenechává. Určitě chci a co se děje, je to, aby politická odpovědnost byla vyvozována. Je ale dobře, že hnutí STAN reagovalo tak rychle, jak reagovalo, a vyzvalo pana Petra Hlubučka, aby se vzdal všech funkcí,“ řekl premiér ke kauze Hlubuček.

Opozici, která nyní volá po tom, aby ministerstvo vnitra svěřil někomu jinému než hnutí STAN, nevyhoví: „Upřímně řečeno, kdyby existovalo nejmenší podezření, že předseda hnutí STAN, který je zároveň ministrem vnitra, nějak zasahuje do nějakých kauz, tak bychom určitě nebyli svědky této kauzy, která se dotýká pražského radního za hnutí STAN. S prací týmu jsem spokojen. Žádná vláda v moderní historii neměla tak složitý nástup. Snažíme se řešit situaci ve prospěch občanů,“ doplnil Fiala.

V kontextu toho vyvrátil, že by vláda činila populistické kroky kvůli volbám v podobě příspěvku 5000 korun pro děti do 18 let z rodin s příjmem do milionu korun hrubého ročně. „Tato souvislost tam určitě není. Ze všech analýz vyplývá, že tou nejohroženější skupinou jsou rodiny s dětmi a samoživitelé,“ řekl předseda vlády.

Lidem chce vláda v důsledku zdražování elektřiny pomoci také úporným tarifem a odpuštěním plateb za obnovitelné zdroje. „Parametry dolaďujeme a seznámím s nimi veřejnost do konce června. Levné to pro státní rozpočet nebude. Odpuštění plateb za obnovitelné zdroje je jedna z věcí, nad kterou sami přemýšlíme a kterou propočítáváme, v jaké podobě by to mohlo fungovat,“ zmínil s tím, že cestou zvyšování daní jít nechtějí.

Fiala vyjádřil lítost nad tím, že odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli tomu, že dosud nedokázali dohodnout přidání zaměstnancům ve veřejné sféře. „Je mi líto, že odbory vyhlásily stávkovou pohotovost a je mi to líto proto, že jsem zvyklý, že když s někým jednám, tak jednám a neuchyluji se k hrozbám a k takovým silovým akcím,“ sdělil, že jednání ještě nejsou ukončena.

„Musíme mít odpovědnost k lidem, kteří platí daně, potýkají se s těmi obrovskými problémy, které mají, a chtějí po nás oprávněně, abychom dokázali zkrotit inflaci, která znehodnocuje jejich úspory, jejich peníze a všechno jim zdražuje. A proti tomu jde navyšování platů,“ zdůraznil premiér.

Vyjádřil se také k doporučení, které dal vládě jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO), aby Česko přestalo s dodávkami zbraní na Ukrajinu. „Nebudu se tím doporučením řídit, a nechci se ani řídit doporučeními lidí, kteří neváhají v těch nejtěžších chvílích pro Evropu a Českou republiku, když kousek od nás je válka, stavět české občany proti Ukrajincům, to je pro mě nepřijatelné,“ poznamenal.

Babišovu výzvu, aby kandidoval na Hrad, rovněž nepřijme: „Teď jsou velice těžké časy pro Českou republiku, funkce předsedy vlády je zásadní pro to, co se v České republice děje a já nemám v úmyslu z toho zápasu odcházet. Míním naplnit to, co jsem občanům slíbil,“ řekl premiér Petr Fiala.

