Razie Rumunů v Kauflandu a zásah českých policistů. Incident má drsné pokračování jinde

Mnozí diskutéři se velmi rozčilovali na facebookovém profilu serveru Krimi-Plzen.cz, který přinesl zprávu o tom, jak do plzeňského Kauflandu dorazil autobus s několika desítkami Rumunů, kteří bez skrupulí vtrhli do prodejny. Zazněla i slova o svoloči a vyhoštění.

Cizinci podle serveru Krimi-Plzen.cz naprosto ignorovali nejen mnohá protikoronavirová opatření, ale i základní pravidla slušného chování. I když byla na místě ochranka, nebylo to de facto nic platné. Dav Rumunů je natlačil od vchodu až do prodejny. Na místo tak okamžitě vyjela hlídka státní i městské policie. Následně se tak v Kauflandu snažilo situaci uklidnit deset policistů, byli však v menšině, Rumunů bylo kolem třicítky.

Muži zákona se pak na místě snažili pochytat hlučící cizince a vysvětlit jim, že do jednoho košíku skutečně nemůže nakupovat mnohočlenná rodina. Jedna z Rumunek se však nedala a máchala pytlíkem s rohlíky a nadávala jednomu z policistů, že oni jsou jedna rodina. Rumuni zároveň nedodrželi ani vzdálenosti mezi sebou, kdy každý nakupující by měl mít kolem sebe prostor 15 metrů čtverečních. Roušky nasazené ale všichni měli.

Další hlídky pak mařily pokusy o vytvoření zmatku u pokladen. Zároveň se snažily Rumuny dostat z krámu, mimo jiné i opakováním věty: Ven, ven z krámu. V lepším vysvětlování však mnohdy bránila jazyková bariéra.

Celý incident trval asi půl hodiny, kdy si Rumuni nakoupili a následně obchod opustili. Ještě před budovou si však Rumuni i policisté celou situaci vyříkávali.

Na facebookovém profilu serveru Krimi-Plzen.cz se pak k danému incidentu vyjádřili mnozí diskutéři.

„Já bych všechnu tuhle svoloč vyhostila. Neumí to ani pořádně česky. Zavedla bych to třeba jako v jiných zemích. Musel by umět číst, psát... ale holt co, do Česka může každý... a ještě je tu vítáme s otevřenou náručí... a cizinci, který tu maj fabriky, nemusí ani 10 let platit... prostě humus...,“ poznamenala mimo jiné jedna z diskutérek.

„Neumí se chovat? Nebudou tolerovat nařízení? Vyvézt někam hodně daleko,“ dodala další.

„Jak policie ochotně vysvětluje paní, že musí mít košík, a tý je to jedno, ona na něj rumunsky a on česky. Řeší to v prodejně, ve finále by rychleji vypadli s nákupem než tady ta šaškárna,“ pozastavuje se nad situací i další diskutující.

