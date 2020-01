Reakce z Ameriky: Dali jsme jim svobodu. Jak může někdo Trumpa kritizovat?

Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 11269 lidí

Íránci označili Sulejmáního za „mezinárodní tvář odboje“. Byl považován za geniálního stratéga a vojenskou chloubu íránského režimu. Přezdívalo se mu Ajatolláhův meč. Ve své vlasti byl hrdinou filmů, knih, písní i legend.

„Generál Kásim Sulejmání během delšího období zabil nebo těžce zranil tisíce Američanů a připravoval zabití mnoha dalších... Ale byl dopaden! Byl přímo nebo nepřímo zodpovědný za smrt milionů lidí včetně nedávného velkého počtu protestujících zabitých v samotném Íránu,“ obhajoval svůj krok na twitteru americký prezident Donald Trump.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

„Írán nikdy nevyhrál válku, ale nikdy neprohrál vyjednávání!“ připojil, a nepřímo tak v dalším příspěvku vyzval Írán k jednacímu stolu.

Bývalý americký viceprezident z Obamovy administrativy Joe Biden, jenž je také prezidentským protivníkem Trumpa v nadcházejících volbách o post americké hlavy státu, kritizoval Trumpovu administrativu, že nepromyslela důsledky.

A varoval před eskalací konfliktu: „Pokud ale Pentagon říká, že chtěl zabránit dalším útokům na americké jednotky, tak se mu s největší pravděpodobností povedl pravý opak. Prezident Trump vhodil dynamit do sudu s prachem a měl by své kroky vysvětlit. Írán bezpochyby zareaguje odvetou a my tak stojíme na prahu zásadního konfliktu na Blízkém východě.“

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020

Členka Demokratické strany a předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová se do Trumpa za jeho rozhodnutí zneškodnit Sulejmáního tvrdě opřela. Zmínila, že o akci nebyl informován Kongres, ve kterém, má současnosti Demokratická strana většinu.

Ve svém projevu řekla, že „nejvyšší prioritou amerických vůdců je ochrana amerických životů a zájmů“. „Nemůžeme však více ohrozit životy amerických pracovníků, diplomatů a dalších tím, že se zapojíme do provokativních a nepřiměřených akcí. Dnešní úder může vyvolat další nebezpečnou eskalaci násilí. Amerika – a svět – si nemohou dovolit, aby se napětí eskalovalo až do bodu, kdy se již nelze vrátit zpět,“ pokračovala. Zdůraznila též, že o „vážné situaci a dalších zvažovaných krocích administrativou prezidenta Trumpa, včetně výrazného eskalace rozmístění dalších vojsk do regionu, musí být Kongres plně informován“.

Naproti tomu představitelé republikánů stojí většinou za rozhodnutím Donalda Trumpa. Senátor Ted Cruz na svém twitterovém účtu shrnuje, že útok byl „zadostiučiněním“ a přinesl spravedlnost i vzhledem k americkému spojenci, jímž je Izrael. „Poselství všem těm, kteří chtějí způsobit újmu Americe, je jednoznačné,“ zmínil. Přiložil též video, na kterém je vidět ulice zaplněná slavícími Iráčany, s dovětkem, že nechápe, jak za akci může kdokoli Trumpa kritizovat.

When you see Iraqis celebrating in the streets because the United States has brought justice to Iran's ethnic cleansing terror chief, it is beyond comprehension that some here in DC would criticize @realDonaldTrump for their own political reasons.pic.twitter.com/LNBfGhZWGY — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 3, 2020

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dodal, že doufá, že akci budou tamní obyvatelé vnímat kladně. „Očekáváme, že lidé nejen v Iráku, ale také v Íránu budou tuto americkou akci vnímat jakožto dar svobody a ocení ji,“ řekl.

Secretary of State Mike Pompeo: "We have every expectation that people not only in Iraq but in Iran will view the American action in Iran last night as giving them freedom." pic.twitter.com/zHhE48TEGO — The Hill (@thehill) January 3, 2020

Sulejmání se snažil v posledních letech využít úspěchů v Sýrii k obnovení útoků na Izrael. Ze syrských základen síly Kuds vypalovaly na židovský stát rakety a vysílaly na něj drony, ale s nevalným úspěchem. Pokaždé ovšem následovaly velmi tvrdé izraelské odpovědi, při kterých byly pozice Kuds v Sýrii zasypány střelami a o životy přicházeli íránští gardisté.

Zabití íránského stratéga tedy uvítal i izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu. „Prezident Trump si zaslouží veškeré uznání za jednání s odhodláním, silou a rychlostí. Stojíme poblíž Spojených států ve spravedlivém boji za bezpečnost, mír a sebeobranu,“ uvedl.

A doplnil: „Stejně, jak Izrael má právo na sebeobranu, Spojené státy mají přesně stejné právo. Kásem Sulejmání je zodpovědný za smrt mnoha amerických nevinných civilistů a organizoval další útočné operace.“

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 3, 2020

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí za proslulého velitele íránských elitních jednotek Kuds jmenoval do čela těchto elitních sil brigádního generála Esmáíla Káaního, který dosud působil jako Sulejmáního zástupce. Smrt dosavadního velitele sil Kuds duchovní vůdce označil za „mučednickou“. Slíbil též, že „hrozný americký zločin pomstí“.

A právě na tato slova se mnoho lidí začalo obávat z možnosti vzniku velkého konfliktu, který by se mohl přelít i za hranice Blízkého východu a Persie.

Reagovaly i trhy a zvýšila se, a to i v reakci na evakuaci amerických občanů z Iráků a ropných rafinerií, cena ropy. Severomořská ropa Brent, která je považována za barometr vývoje cen ropy na světových trzích, po 09:00 SEČ přidávala 3,3 procenta na 68,40 dolaru za barel. Předtím se její cena krátce přiblížila hranici 69 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o tři procenta na 62,99 dolaru za barel. A roste i cena zlata. Krátce vyskočila až k hodnotě 1.553 dolarů za unci.

Kvůli útoku schválil Pentagon posílení americké přítomosti v oblasti, vyslány měly být až tři tisíce vojáků.

