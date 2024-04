Rekord, který byl čert dlužen. Tolik podniků v Německu ještě nezkrachovalo. Až teď

Hlavní ekonomický redaktor pro německý deník Die Welt Holger Zschaepitz upozornil, že počet bankrotů firem v Německu dosáhl v březnu rekordu. Dalšího. Čerpal z dat od Institutu pro ekonomický výzkum v Halle (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, zkráceně IWH, pozn. red.).

„Podle ekonomického institutu IWH se počet bankrotů osobních a obchodních společností v Německu v březnu meziměsíčně zvýšil o 9 % na 1 297,“ uvedl redaktor.

Aktuální počet bankrotů je navíc o 35 procent vyšší než v březnu loňského roku a o 30 procent vyšší, než jaký byl březnový průměr během let před vypuknutím koronavirové pandemie.

