Rektor Zima: Čísla jsou zkreslená, je to mediální pandemie. A rada vládě

„Jsem rád, že vláda představila nějaký plán. To tady pět týdnů chybělo. Na začátku se řeší akutnější věci než plán na následující týdny,“ uvedl Zima, jemuž mimo jiné vadí, že nezná jasná kritéria, podle nichž se vláda rozhodovala, a jež by mohla třeba vracení života do normálu zpomalit. Jak uvedl, nejprve se mluvilo o reprodukčním čísle i o počtu nakažených, ukazuje se však, že důležitější je počet lidí s koronavirem hospitalizovaných v nemocnici. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 4852 lidí

„Mně přijde, že ten plán by mohl být ambicióznější, to znamená, že by se mohly otevírat různé provozovny dříve. Určitě ten týdenní interval je lepší než 14denní. Poslední dny ukazují, že nákaza se nešíří. Uvidíme samozřejmě, co Velikonoce,“ dodal Zima. Obává se však dopadu na ekonomiku, toho, že řada živnostníků zkrachuje.

Následně hovořil o chřipce, na niž také podle jeho slov umírají mladí lidé. Vadí mu mimo jiné informování médiií o mrtvých s koronavirem. Domnívá se, že je to přehnané a leckdy až za hranou etiky. Celková čísla jsou podle něj zkreslená, což právě vede k většímu strachu. „Koronavirová pandemie je také mediální pandemií. Lidé a média vytrhávají jednoho jednotlivého člověka,“ konstatoval k případu zesnulého muže ve středním věku, kdy jedinou příčinou úmrtí měl být právě koronavirus. „Z ojedinělých případů nemůžeme usuzovat na celek. To je jednotlivost,“ poznamenal s tím, že i mladý člověk může zemřít na chřipku.

Politikům by dopřál více času na jejich práci. Média podle něj chtějí informace stále, „ale ne každou minutu dochází k podstatným změnám“, míní Zima. I z toho pak pramení, podle jeho názoru, leckdy chaotická vyjádření, kdy se politici nestačí zkoordinovat.

Nový koronavirus tu, podle něj, bude stále. „Je třeba chránit zejména rizikové skupiny,“ dodal. Podle jeho názoru je také třeba dodržovat roušky, ale zároveň pravidlo normalizovat. „Při procházce v lese mít roušku je zbytečné, protože je potřeba určitý kontakt lidí,“ sdělil. Nutné je také mytí rukou.