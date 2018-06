Řepka jako inspirace: Prostějovák Faltýnek z ANO představil v Praze své obrazy. Prý by se tím uživil, spekuloval historik umění

REPORTÁŽ Řepka jako inspirace, vodňanská kuřata a expresivní barvy... Poslanec ANO Jaroslav Faltýnek, občas označovaný za „pravou ruku“ Andreje Babiše, rád maluje. Svá díla z poslední doby představil v úterý 5. května v Hauch Gallery v pražském Karlíně. Uživil by se tím lépe než nyní jako poslanec, spekuloval na místě kunsthistorik Karel Srp mladší.

Jaroslav Faltýnek se malbě věnuje od děství, jak nám sdělil na místě. „Miluju kubismus, Picassa, Braqua, Fillu. Ale já maluju svoje pocity,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Faltýnek s tím, že malováním relaxuje. „Na mě působí jako inspirace krajina, řepkové pole, mám tady několik řepkových polí,“ dodal.

„Já z těch barev mám dobrý pocit. Maloval jsem třicet let enkaustiky, a ty jsou takové tlumené. Ale poslední dva, tři roky dělám takové veselé, příjemné věci,“ uvedl na adresu expresivních, odvážných barev. Faltýnek vystavuje své věci spíše lokálně. „V Prostějově, ve Žďáře, na vesnicích u Prostějova, v 90. letech,“ popsal naší redakci poslanec místa, kde v minulosti vystavoval.

Před zahájením aukce obrazů, jejíž výtěžek poputuje na účet charity v Prostějově, odkud Faltýnek pochází, poslanec krátce představil trojici obrazů. „Jedni ty krkavci jsou depresivní. To jsem měl nějakou špatnou náladu, myslím, že to bylo po jednání s nějakým potenciálním koaličním partnerem, které nedopadlo, takže se to v tom zobrazilo,“ popsal Faltýnek.

"Já mám kromě ptáků i další oblíbená témata. Mám tady řepku a další takové téma jsou vodňanská kuřata,“ sdělil Faltýnek ve svém úvodním slovu při zahajování vernisáže, s tím, že má obraz s vodňanskými kuřaty i v kanceláři. První dražený obraz menších rozměrů se postupně vyšplhal až na prodejní cenu 180 tisíc korun.

„Jak ta myšlenka vznikla. Ta myšlenka vznikla tak, že jsme se náhodně potkali u mě v kanceláři ve Sněmovně s generálním ředitelem Národní galerie panem Fajtem. Visely tam nějaké obrázky a oni říkali, co to je, kdo to je,“ sdělil v úvodním slovu během vernisáže Faltýnek.

Výstavu zahajoval známý kurátor Karel Srp mladší. „Jeho občanská kariéra tak trochu zastínila jeho uměleckou dráhu,“ uvedl Srp na Faltýnkovu adresu. „Měl několik samostatných výstav v Prostějově a okolí koncem 80. let, kdy vystavoval enkaustiky,“ sdělil Srp. Od té doby ale Faltýnek podle Srpa svůj styl proměnil a náročnou techniku enkaustiky vyměnil za expresivní olejové barvy.

„Troufám si říci, že kdyby se tomu věnoval profesionálně, že by se uměním uživil lépe než v současné době jako poslanec,“ uvedl na adresu Faltýnkovy tvorby Srp.

Na místě byli k vidění Faltýnkovi kolegové ze Sněmovny. Zahlédnout se dala například bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, předseda Sněmovny Radek Vondráček a dvojice komunistů, poslanci Leo Luzar a Pavel Kováčik.

autor: Jonáš Kříž