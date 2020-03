Restart společnosti je nutný! nabádá rebel v KSČM Josef Skála

reklama

Na úvod svého vystoupení na serveru YouTube citoval z dopisu mladé lékařky, která si stěžovala, že nemocnice, kde pracuje – asi 50 kilometrů od Prahy, nemá k dispozici dost ochranných pomůcek, takže hrozí, že se koronavirem nakazí i lidé, kteří stojí v první linii ve válce s touto nemocí.

„V naší lékárně chtějí 600 korun za respirátor nejnižšího typu. V Itálii se virus také rozšířil přes zdravotníky. Nemáme lidi, primář je v karanténě. A všichni mají strach pracovat. K čemu všechna ta opatření, když nedokážeme ochránit to nejcitlivější – staré a zdravotníky?“ citoval z dopisu Skála.

„Mladá lékařka má bohužel svatou pravdu. Před našima očima se odehrává podívaná, jaká tu nebyla dlouhé roky. Z jedné strany jsou tu tisíce a tisíce lidí, kteří se vdávají ze všech sil,“ poznamenal Skála nejen na konto pracovníků záchranné služby, lékařů, sester, ale i lidí, kteří často vykonávají zcela jinou profesi, ale teď se rozhodli pomoct v boji s koronavirem. Často s vědomím, že se mohou sami také nakazit.

„A zároveň tu běží velká zatěžkávací zkouška institucí majících chránit veřejný zájem, živený z peněz nás daňových poplatníků. A také celého politického katechismu, který má, jak to říká jeden moudrý americký profesor, vyrábět souhlas. Celý ten nabubřelý randál o neviditelné ruce trhu, co je prý moudřejší než všechny lidské bytosti dohromady, o tom, že každá soběstačnost není než jakousi totalitní megalomanií, že jediný rozumný vlastník je ten privátní a státu by nemělo patřit skoro vůbec nic. A pokud snad ruka trhu nezvládne to či ono ‚just in time‘, máme tu přeci strategické spojence mající se doslova přetrhnout, jak nám štědře pomoci,“ pokračoval Skála v narážce na vysoké ceny tolik potřebných ochranných pomůcek i počínání států, které se v první řadě snaží ochránit vlastní občany a až pak se zajímají o své partnery.

Poté poukázal na skutečnost, se nám v této krizi snaží pomoct především Čína. Tatáž Čína, kterou řada českých politiků kritizuje za to, že se v této komunistické zemi porušují lidská práva, a dnes dokonce nemá nic lepšího na práci než dožadovat se odvolání čínského velvyslance,“ upozornil Skála na aktivitu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jenž o možné výměně velvyslance mluvil kvůli dopisu z čínské ambasády, kde komunistická země vyhrožovala Jaroslavu Kuberovi, předchůdci Miloše Vystrčila, ať nejezdí na Tchaj-wan, jinak že pocítí následky nejen on.

„Klesli jsme opravdu až tak hluboko, že naše země nemá ani rezervní výrobní kapacity, které by se teď rozjely na tři směny a obratem z vlastních zdrojů zajistily to, co chybí ze všeho nejvíc? Je normální, aby země jako naše měla státní zásoby potravin na 1,3 desetiny dne?“ ptal se.

Tady narážel na skutečnost, že se ve státních zásobách nachází 14 milionů dávek jídla, které by pro přibližně deset milionů obyvatel vystačily na 1,4 dne? A systém státních hmotných rezerv ne a ne dostat peníze na to, aby ty zásoby doplnil alespoň na tři dny,“ pálil Skála ostrými slovními náboji do kapitalismu.

Poukázal na to, že v Těchoníně na Orlicko-ústecku stojí vojenská nemocnice určená právě pro boj s biologickými zbraněmi a chorobami jako koronavirus. Podobná nemocnice prý stála už od roku 1973 nedaleko od Prahy a stát ji podle Skály s miniaturními náklady udržoval dlouho připravenou. „Ale někdy počátkem roku 2017 ji stát prodal jakémusi Ukrajinci za pouhopouhých 26 milionů korun. Ponese někdo osobní odpovědnost alespoň za toto děsivé selhání?“ zeptal se Skála.

„Před očima se odehrává podívaná, která dokazuje velice krutou skutečnost. To, čemu se v Americe, našem hlavním strategickém spojenci, říká národní bezpečnost, se drolí, otřásá v základech a v mnoha směrech i hroutí. Tu krutou zkušenost nesmíme nechat zapadnout. Musíme si ji připomenout, až se koronavirovou nákazu podaří zkrotit. A vynutit si, doslova vynutit restart normálních civilizovaných poměrů,“ vyzval své spoluobčany Skála.

