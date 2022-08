Říkají mu „vrchni cenzor“. Teď se Klíma rozpovídal, jak buduje strategickou komunikaci vlády

Již delší dobu nebylo slyšet o práci vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy, což se již začínalo řešit i ve Sněmovně, kde například poslanec Robert Králíček (ANO) v pátek upozornil, že muž, jemuž někteří lidé přezdívají „vrchní cenzor“, již dlouho nebyl nikde viděn. Klíma nyní popírá, že by neměl co na práci. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz prozradil, že nelení a participuje hned v řadě oblastí. Místo práce související s válkou na Ukrajině by se prý chtěl naplno vrátit i k problematice dezinformací.

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 8059 lidí v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz prozradil, že v posledních dnech usilovně pracuje a byl prý „poměrně vytížen strategickou komunikací“.



Poslanci, kteří sdělovali své výtky k jeho nepříliš viditelné činnosti, se podle něj o tom, co připravuje, dozvědí, až nadejde čas. „Až budu mít prostor pro to dělat, co bych měl dělat, tak se o tom určitě dozvědí,“ vzkazuje poslancům Klíma.



Nyní zatím prý prostor pro jeho činnost ještě zcela nebyl, jelikož jej vláda jmenovala do pozice koordinátora strategické komunikace v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Z té chce ale samotný Klíma co nejdříve odejít zpět ke svému působení na poli médií a dezinformací. „Když už centrum vzniklo a má svého vedoucího, tak bych se chtěl vrátit ke své práci,“ naznačil svůj návrat do práce na poli Centra strategické komunikace.



Dosud měl Klíma spoluvytvářet například kampaň „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“.

A co že přesně Klíma chystá teď? Představuje si prý „podporu mediálního prostředí v tomto státě“. Ukazuje, že soukromá a komerční média nemají žádné zastřešení, což by chtěl změnit, a namířit tak do soukromých médií i finance od státu. „Absence se ukázala během minulých let při covidové krizi, kdy média byla jednou z mála oblastí, která nedostala žádnou státní podporu. Chtěl bych se pokusit o zlepšení této situace,“ vysvětluje tuto snahu o financování soukromých médií státem.



Otázkou podle něj má být i financování veřejnoprávních médií. „Buď veřejnoprávní média musejí omezit svoji činnost, nebo musejí dostat víc peněz. To by měla vláda vzít v úvahu,“ poukazuje.



Dále by se chtěl zaměřit na oblast inzerce a na to, jak inzeruje samotný stát. „Minulá vláda peníze rozpouštěla tak, že většina z nich končila v několika mediálních domech. Velkou část dostávala média, jejichž beneficientem byl premiér (Andrej) Babiš (ANO). To by se mělo změnit,“ tvrdí vládní zmocněnec.

Návrat jej čeká také k oblasti boje proti dezinformacím a doufá, že dostane možnost participovat i u vznikajícího zákona proti dezinformacím a připomínkovat jej, stejně jako připomínkoval zákon o blokování webů s teroristickým obsahem.



Klíma však veřejnost uklidňuje, že se není čeho obávat. „Zákon i jeho návrh je velmi mírný ve smyslu, že tam nehrozí žádné nebezpečí tak, jak se někdo obával či zcela záměrně šířil, že je to omezení demokracie,“ míní.



Zákon podle něj dolehne jen na potírání obsahu, jenž by ohrožoval „svrchovanost, územní celistvost či demokratické základy země“. Zacílí prý především na subjekty, které jsou „na sankčních seznamech, které vyhlašují mezinárodní organizace“.

