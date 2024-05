Robert Fico postřelen

reklama

Výstřely podle reportéra slovenského Denníku N padly ve chvíli, kdy Fico po jednání vlády přišel k lidem před kulturním domem v Handlové. Lidé ho vítali, ale pak zazněl výstřel a slovenský premiér padl k zemi. Odtud ho ochranka odnesla do auta, které míří do nemocnice v Banské Bystrici.

Policisté záhy zneškodnili pravděpodobného pachatele a následně uzavřeli celé okolí místa činu.

Slovenští politici útok odsoudili. „Jsem šokovaná. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil,“ řekla prezidentka Zuzana Čaputová a útok označila za „brutální a bezohledný“.

Šokovaný je i předseda opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka. „Jakékoliv násilí jednoznačně a ostře odsuzujeme. Věříme, že přemiér Fico bude v pořádku a že tento hrozný čin bude co nejdřív objasněn,“ uvedl Šimečka.

Som šokovaný a zhrozený streľbou na premiéra Roberta Fica v Handlovej. Akékoľvek násilie jednoznačne a ostro odsudzujeme. Veríme, že premiér Fico bude v poriadku a že tento hrozný čin bude čo najskôr objasnený. — Michal Šimečka (@MSimecka) May 15, 2024

Podle slovenských novinářů je stav Roberta Fica velmi vážný. Měl být zasažen dvěma až třemi ranami, celkem na náměstí zaznělo pět výstřelů.

Internetem se šíří i video pořízené bezprostředně po střelbě, na kterém ochranka nakládá premiéra do auta a policisté zasahují proti střelci. Tím měl být asi padesátiletý muž, který čekal ve skupině několika desítek premiérových příznivců, kteří jej chtěli pozdravit po skončení výjezdního zasedání vlády.

Měl být převezen do místní nemocnice a následně transportován vrtulníkem do nemocnice v Banské Bystrici. Se zdravotníky prý komunikoval.

Na Ficově oficiálním účtu se objevila informace, že slovenský premiér je v ohrožení života a přesun do Banské Bystrice byl zvolen proto, že do Bratislavy by to mohlo být na neodkladný zákrok už příliš pozdě. „Přiští hodiny rozhodnou,“ informoval správce premiérova účtu.

Zděšení z činu vyjadřují politici na Slovensku i v zahraničí. Ti často připomínají Ficův postoj skeptický k vyzbrojování Ukrajiny i jeho nedávné závažné obvinění WHO ohledně pandemie covidu.

Vyjadřují se i čeští politici, násilí odsoudil premiér Fiala, ministr zahraničí Lipavský i lídr opozice Andrej Babiš, který uvedl, že se za Roberta Fica modlí.

Prezident Petr Pavel tweetoval: „Útok na Roberta Fica je jednoznačně odsouzeníhodný, ať už byl motivován čímkoliv. Měl by být pro nás varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Robertu Ficovi přeji, aby z tohoto incidentu vyšel bez následků“.

