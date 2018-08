Robert Fico udeřil na Sorose: 17letá dívka organizuje z dětského pokoje boj s vládou?

01.08.2018 10:05

Expremiér a předseda strany Smer-SD Robert Fico po delší odmlce poskytl rozhovor pro média. Všiml si jej i server ParlamentnéListy.sk. Jak uvádí, Fico v něm hovoří o své demisi i o tom, co by se stalo, kdyby neodešel z premiérského křesla. Mluvil také o tom, kde Sorosovy děti vzaly peníze na organizování protivládních demonstrací. Rozhovor přinesl měsíčník Extra Plus.