Roberta Fica čeká politický pád, zní ze Slovenska po smrti Jána Kuciaka

Ministr kultury Slovenské republiky Marek Maďarič rezignoval. Jako politik se prý nechce tvářit, že vražda novináře je něco normálního. Neumí se smířit s tím, že právě za jeho působení v resortu kultury, pod který média spadají, byl usmrcen. Podle Kostolného je Maďaričův odchod důkazem toho, že premiéra Roberta Fica čeká pád. „Je to kombinace hrozných věcí, které se na Slovensku dosud neděly. Jde o něco mimořádného a neuvěřitelného, vláda nemá podle mě šanci to ustát,“ uvedl.

Celý rozhovor naleznete zde.

Fico ale musí řešit i další problémy. Koaliční strana Most-Híd volá po odchodu Roberta Kaliňáka z postu ministra vnitra. Tohoto svého stranického kolegu se přitom Fico opakovaně zastával. Kaliňák je místopředsedou strany SMER a bez něj bude mít Fico další problémy.

Kostolný zdůraznil, že vůbec největší problém Roberta Fice tkví v tom, že v minulosti útočil na novináře. Dělal z nich nepřátele státu. A dodnes se za to neomluvil. „Dosud se ani neomluvil, neudělal vůbec nic, co by naznačovalo, že pochopil, že není v pořádku, aby v demokratické evropské zemi považoval premiér novináře za nepřátele,“ zmínil šéfredaktor Denníku N.

Posledním hřebíčkem do politické rakve Roberta Fica bude podle Kostolného fakt, že v zemi skutečně působí italská mafie a příslušná místa s tím nic nedělají. Dokonce se zdá, že lidé z okolí premiéra Fica měli vazby na kontroverzní osoby. Kostolný měl pravděpodobně na mysli např. Máriu Troškovou, poradkyni premiéra. Je však třeba dodat, že Trošková na post dočasně rezignovala.

Psali jsme: Vášáryová se rozjela u Drtinové: Fico. Mafie. Slovensko by mělo být na pozoru i před Českem. Odmítli jste radar v Brdech, to mě šoklo Ekonomka Šichtařová o smrti Kuciaka: Slušný člověk nečerpá dotace Šéfredaktor zavražděného Kuciaka promlouvá: Premiér Fico nám řekl... „Fico je podezřelý z účasti na organizovaném zločinu!“ Další vývoj v případu Jána Kuciaka

