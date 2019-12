Rok Pavla Novotného: Jak vytočil Rusy, kompletní přehled. A touha zavřít Semelovou, udělat Fialu premiérem a Kalouska poslat na Hrad

Přinášíme vám druhou část článku shrnujícího dění okolo řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) v právě končícím roce. V druhé polovině roku 2019 vygradoval spor Novotného s Ondráčkem a dostal se též „na výsluní“ médií v Rusku po jeho záměru postavit pomník vlasovcům. Nechyběly ani další rozhovory. Připomenout si můžete, co Novotný prohlásil k výsledkům letošních voleb do Evropského parlamentu či jaký názor má na sochu maršála Koněva na Praze 6. Nechybí ani průběh výslechu, na který se musel dostavit v souvislosti se svými výroky na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka.

Nad tím, že SPD dostala v eurovolbách dva mandáty, už tolik slavný Řeporyjan nejásal. Schytal to od něj jak exministr zdravotnictví Ivan David, tak generál Hynek Blaško. Toho označil za nemocného člověka. „Já bych mu dal lízátko, plenu a normálně ho tam někam posadil a nenadával mu do agentů Ruska. Lidi si ho zvolili. I debilové a kreténi mají právo mít své zástupce v Evropě. Tak mají Blaška. Vždyť je to sranda,“ vyjádřil se.

Referoval též o svých představách dokonalého světa. Dle něj by „bylo super mít za premiéra Fialu, prezidenta Kalouska a nejslavnějšího doživoťáka Okamuru“. „Ale to už by byl svět moc dokonalý,“ poznamenal.

Pochvaloval si i demonstrace spolku Milion chvilek a postup opozice proti českému premiérovi. „Je dobře, že všichni jdou proti Babišovi. Babiš je satan, je to čiré zlo. S čím jiným bojovat?“ podotkl.

V červenci se starosta Řeporyjí přesvědčil, že se nevyplácí uznávat nepřítele. Na svůj twitter umístil fotografii s Jiřím Ovčáčkem s tímto zněním: „Ať je to, jak chce, vždycky ho rád vidím a vždycky si pěkně popovídáme o Řeporyjích. On je zná a je to téma ideální ke konverzaci.“ Načež dostal tvrdé rány i od svých příznivců a podporovatelů.

Ať je to jak chce, vždycky ho rád vidím a vždycky si pěkně popovídáme o Řeporyjích. On je zná a je to téma ideální ke konverzaci. pic.twitter.com/cqHNQO8F7G — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. července 2019

S blížícím se koncem léta kontroverzní komunální politik ve výrocích nepolevoval. Zamyslel se nad dnešním světem, kdy podle něj našim čtenářům „stříká, obrazně řečeno, sperma do obličeje Miloš Zeman“. „Já jsem optimista. Pan prezident je velmi nemocný, mimo všeho se mu samozřejmě v důsledku trombózy žil rozpadla osobnost, což je tragédie u vrátného, natož u prezidenta. Takový člověk může hlídat třeba u autodromu, aby do sebe lidé moc nenaráželi těmi autíčky, případně sledovat ve společenské místnosti sanatoria Primu Love, ne dělat prezidenta, ale vyprávějte to českému plebsu,“ vyplísnil prezidenta.

K tomu, jak se v tomto roce zdvihla vlna nevole kvůli pomníku maršála Koněva, řekl: „Koněv byl ksindl, jeho socha měla být dávno pryč.“

Odsoudil v té souvislosti i „bolševickou svini“, jak političku KSČM nazval, Martu Semelovou. Za slova o komunisty zavražděné političce Miladě Horákové jí drsně vzkázal: „Já vůbec nechápu, proč taková Semelová za to, co řekla o Horákové, dávno nemusí na kolenou leštit kartáčkem hajzl na Pankráci, kde doktorku Horákovou popravili. Ostříhat jí vlasy a nechat ji nahou, celou od fekálií klečet ve výslechovce starého Grebeníčka v Uherském Hradišti pod podobenkou Heliodora Píky a skřeky skuhrat o to, aby jí krom jazyka nebyla rozžhavenými kleštěmi ještě postupně odtrhávána od těla kůže.“

Klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou pak ani nechtěl komentovat, jelikož „není duševně úplně v pořádku“. „Je to nemocné šestnáctileté dítě,“ řekl našemu serveru.

Počátkem podzimu Novotnému přišlo usnesení, které, jak jsme již psali, na dlouho předznamenalo, co se bude objevovat na titulních stranách českých médií. Podle usnesení totiž policie započala trestní stíhání starosty pražských Řeporyjí kvůli podněcování k trestnému činu. A to v souvislosti s jeho výroky na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, jež odstartovala komunistova květnová cesta na Ukrajinu do mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky.

Mezi Novotného problematické výroky se měl zařadit výrok: „Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel.“ Či výrok toužící po „usmrcení“ tohoto komunistického poslance.

Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODVOLÁM! Hus také neodvolal. pic.twitter.com/eDQIcJ7mvN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 3. října 2019

Soudního líčení se Pavel Novotný neobává, naopak tvrdil, že je na ně „natěšený“, a Zdeňku Ondráčkovi sepsal dopis, kde ho nazývá kreténem, sviní, sráčem, zmrdem a koštětem. „Jednou se bude jménem všech obětí komunistické ideologie močit na ten váš hrob a vašich svinských rudých kamarádů,“ vzkázal Ondráčkovi a dodal, že se těší, až mu to zopakuje u soudu.

Po obvinění jej čekal také výslech. Na ten Novotný přišel oděn v uniformě pohotovostního pluku SNB, ten neměl příliš dlouhého trvání, jelikož jej kvůli „debilním otázkám“ od vyšetřovatelů odpískal. Na policii naopak naléhal, aby se řešilo jeho trestní oznámení za velezradu, které podával na Ondráčka již v červnu. Novotný komunistickému poslanci ještě přiložil žalobou a trestním oznámením za výroky, že mu měl vyhrožovat smrtí.

Zdroj: Honza Kocum, facebooková skupina Lumpenkavárna

Rozbroje vůči Ondráčkovi a komunistům, za něž si vysloužil ovace antikomunistů, pak vyvrcholily, když během listopadu oznámil, že ve své městské části chce vybudovat pomník vlasovcům. Proti tomu se okamžitě ohradilo ruské velvyslanectví v Praze.

A to si řeporyjský starosta rozhodně nenechal líbit. V záležitosti tak napsal dopis rovnou ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, ve kterém prezidentovi Ruské federace prostě sděluje, že se s ním o věci nemíní bavit. „Nebudeme o našem záměru zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat, a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“ poznamenal v dopise.

Dopis před budovu ruské ambasády přijel odevzdat v multikáře s vyvěšenou vlajkou své městské části.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný předal na ruské velvyslanectví dopis, ve kterém píše, že se Řeporyje nebudou o záměru zbudovat pomník vlasovcům s nikým bavit, už vůbec ne s Ruskem. pic.twitter.com/qlHnY6de7F — Jana Lipská (@lipska_ja) 27. listopadu 2019

Snahy o postavení „pomníčku“ padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády si všimli i v ruských médiích. Novotný tak koncem listopadu poskytl rozhovor ruské státní televizi, kde vzbudil totální poprask. Rusům v živém přenosu vysvětloval jejich chybné nahlížení na historii a připomenul jim i několikrát masakry, kterých se dopouštěli na Katyni. Po pěti minutách hovoru ho raději odpojili.

Takto vypadaly přípravy na válku Řeporyjí s Ruskem:

V dalším z rozhovorů, které jsme vám v tomto roce s „extrémním starostou“ Pavlem Novotným přinesli, poznamenal: „Rusové krváceli většinou kvůli Rusům.“

V prosinci pak nadešel čas konečného rozhodnutí. Zastupitelé pražských Řeporyjí totiž projednali vybudování pomníku vlasovcům. A výsledek byl jasný. Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že pomník vlasovcům postaven bude.

V půli měsíce měl Pavel Novotný opět možnost dráždit a provokovat ruské reportéry, tentokrát z televize Zvezda. V rozhovoru už i v Ruské federaci slavný starosta sdělil záměry na dění, až vyhraje válku s Ruskem. Prý pověsí Sergeje Lavrova a vrátí Krym Ukrajině.

A nepolevil ani v samém závěru letošního roku. Podráždit lidi připomínající si výročí 122 let od narození sovětského maršála Ivana Koněva přišel rovnou před jeho sochu na Praze 6. „Ten člověk byl zrůda. Já jsem hodně četl poslední dobou a uvědomil jsem si, že ten člověk byl mizerný vojevůdce, vrah, má na rukou krev lidí a je strašná hanba, že tady stojí ta jeho socha, jakou má podobu,“ referoval starosta Pavel Novotný.

