Romský protest za „českého Floyda“ se zvrhl. Urážka policie. Ta nejhorší možná. A přišla reakce

„To demonstranti mysleli jako vážně? Kam jsme se to dostali!? Jak by bylo vám, kdyby na vašeho otce nebo dědečka někdo bezdůvodně řval, že je vrah a gestapák!“ komentuje právník a publicista Petr Kolman pokračování kauzy kolem úmrtí zdrogovaného Roma v Teplicích, jenž zemřel krátce po policejním zákroku, podle pitevní zprávy však z důvodu předávkování drogami amfetaminové řady. Kolman míní, že by předáci z neziskovek a další elity měli demonstranty podporující „Teplického Floyda“ důrazněji poučit ohledně jejich pokřiků vůči policii. A pro Radu Evropy posílá právník vzkaz i do Štrasburku.

Nicméně dovolím si učinit dvě glosy k tématu tzv. „Teplického Floyda“ a údajného systémového rasismu a otázek souvisejících v Česku.



První poznámka – gestapo, gestapo, gestapo??!



V souvislosti s úmrtím teplického Roma, kterého následně média překřtila na „Teplického Floyda“, mne zaujala sobotní demonstrace v Teplicích, kde se sešly stovky lidí, aby si jej připomněli.



Prapůvodně se měla u pietního místa údajně uskutečnit jenom smuteční náboženská akce. Změnila se ale v demonstraci. Rozzlobení lidé se nakonec vydali na výpravu před policejní stanici u teplického nádraží. Organizátoři původní piety přiznali, že nad akcí ztratili kontrolu. Fotogalerie: - Romové proti diskriminaci v Evropě

Ano, to opravdu ztratili. Jako právníka mne negativně upoutalo, že demonstranti, kteří se sjeli z celé ČR i zahraničí (hlavně Slovenska), hlasitě mj. skandovali na adresu naší policie – gestapo, gestapo a policejní vrazi!!!



Proti takovému jednání se je nutné důrazně ohradit!



Nazývat policii demokratického státu – gestapem – to demonstranti mysleli jako vážně?



Mimo jiné je to za prvé obrovská neúcta k obětem skutečného gestapa před osmdesáti lety! A za druhé je to nepochybně nehorázná urážka dnešních českých policistů. V symbióze s voláním Policejní vrazi – jde o naprosto neomluvitelné jednání. A divím se, že politici a média k němu mlčela a mlčí. Nota bene, proto nyní píšu tuto glosu. Fotogalerie: - Roma Pride 2018

V demokratickém právním státě je samozřejmě umožněno ústavou demonstrovat každému skoro proti všemu. Ale musí se tak dít zákonným způsobem. Prostě takové hulvátské jednání do právního státu nepatří.



Myslím, že předáci z neziskovek a další (mediální) elity by měli demonstranty (a to nejen ty romské) důrazněji poučit, že volat afektovaně „Gestapo, gestapo (nebo Policejní vrazi)“ se hodí možná do „šestákové seriálové kriminálky“, ale rozhodně nemá co dělat v Česku roku 2021. Ostatně jak by bylo vám, kdyby na vašeho otce nebo dědečka někdo svévolně řval, že je vrah a gestapák!



Jistě policista je ve služebním poměru a musí toho snést více než obyčejný smrtelník, nicméně vše má své meze.



Poznámka druhá – rada z Rady Evropy



Rada Evropy (RE) naši republiku vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření úmrtí Roma po policejním zásahu v Teplicích.



Přiznám se, že mne takové prohlášení jako právníka a hlavně jako občana České republiky opravdu urazilo. Fotogalerie: - Demonstrace Romů

Předmětnou výzvu Rady Evropy (RE) bych asi pochopil, kdyby se zde například tři nebo čtyři měsíce nic nevyšetřovalo a nevyšetřilo, ale dát takové „moralizující poučení“ de facto tentýž den (respektive pouhý den poté), kdy se nešťastná událost stala, působí ve svých důsledcích arogantně a poškozuje naši zemi mj. v očích jiných států.



Netřeba dodávat, že mnozí zdejší „aktivisté“ včetně těch, kteří demonstrovali v sobotu v Teplicích, již výzvu RE pokládají jako důkaz selhání českého systému. Čeští policisté jsou rasisté, zaznívá překrouceně (nejen) na sociálních sítích, už nás přece kritizuje i „Evropa“.



Stranou nyní ponechme, že leckteří diskutující si pletou Radu Evropy (lidskoprávní mezinárodní organizace tvořená 47 státy Evropy, se sídlem ve Štrasburku) a Evropskou radu (orgán EU se sídlem v Bruselu, tvořená hlavami členských států EU a předsedy vlád těchto států). Rada Evropy, tedy subjekt, který nás kritizoval, je nezávislá na Evropské unii!



Ještě mám obecnější poznámku nejen k „bojovníkům a bojovnicím proti rasismu“, kdo má či měl nějaké relevantní důkazy k této velice smutné události, měl by je bez zbytečného odkladu předat příslušným kontrolním složkám a přestat vypouštět do médií domněnky a polopravdy. Fotogalerie: - Romové v Chánově

Kritickým myšlením obdařený člověk skoro nabývá dojmu, že některým mediálním aktérům ani tolik nejde o spravedlivé vyšetření případu – padni komu padni, ale o specifický politický boj, který si pouze a jen bere toho údajného „Teplického Floyda“ jako beranidlo.



I když občan není třeba zrovna příznivcem dnešní vlády, tak musí ocenit postoj premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka, kteří se jasně postavili na stranu zasahujících policistů a Policie ČR jako takové.



Policisté si musí být vědomi podpory ze strany státu, jinak jejich činnost postrádá smyslu. Koneckonců před pár měsíci se policistům a lékařům tleskalo jako hrdinům z první linie pomáhajícím ostatním lidem v boji s pandemií covid-19, tak by bylo neslušné je nyní opustit, když je na ně vyvíjen obrovský tlak.



Sečteno: Jako demokrat věřím, že věc bude důkladně a nestranně prošetřena, žijeme v právním státě. Prosím, nepřikládejme další polínka, a to platí i pro Štrasburk!

