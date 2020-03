Roušky budou. Zatím si zakrývejte nos a ústa šálou, žádal občany z tiskovky Vojtěch

reklama

Jako prioritu premiér zmínil zřízení dvou speciálních nemocnic pro nakažené koronavirem, pokud by došlo k velké epidemii a byl hospitalizovaný vysoký počet nakažených. „Mají to být Nemocnice na Homolce a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je třeba to udělat urgentně,“ upřesnil premiér s tím, že tyto dvě nemocnice měly mít kapacitu až 300 lůžek. Pacienti s jinými zdravotními obtížemi, než je nákaza koronavirem, budou přemístěni do zdravotních zařízení poblíž.

Do těchto dvou nemocnic budou umístěné i ventilátory. „Potřebujeme ty ventilátory, protože úmrtí v Itálii ukazuje přímý vztah v disponibilitě ventilace a onemocnění. Z Číny je proto objednaných 150 ventilátorů,“ podotkl. Doposud se o nemocné starají pražská Nemocnice na Bulovce a vybrané krajské nemocnice.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) přidal také výzvu k poskytovatelům péče, aby odložili neakutní péči. Vláda v tuto chvíli nepočítá s aktivizací vojenské nemocnice v Těchoníně.

Kvůli nedostatku roušek a respirátorů v pondělí ráno odletělo letadlo do Číny. V týdnu vláda vyšle celkem sedm letadel, která by měla v úterý a ve středu odletět do Číny. „Je tam dar od skupiny PPF 1,7 milionu respirátorů a testů, dále dodávky pěti milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů,“ upřesnil předseda vlády s tím, že Čína je nyní největším výrobcem zdravotního materiálu a celý svět tam jezdí nakupovat.

Jelikož veřejnost projevila velký zájem o materiál pro výrobu látkových roušek, vláda dnes rozhodla, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přislíbil, že brzy bude roušek více, a apeloval na lidi, aby si do té doby zakrývali nos a ústa například šálou.

Ministr zdravotnictví zdůraznil, že se vláda snaží zabezpečit zásobování Česko rouškami a respirátory. Kamiony, ve kterých bude přes milion respirátorů a dva miliony roušek by podle něj měly dorazit do Česka ve čtvrtek, maximálně v pátek.

Dále také vláda vyhlásila zákaz, který se nevztahuje na servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio- a videopřijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

Vláda také nařizuje osobám v rámci domovů seniorů zákaz vycházení, s výjimkou návštěvy zdravotního zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Vláda také zakazuje prodej ubytovacích služeb.

Kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně nakažených kontaktů hygienici uzavřeli minimálně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na Havlíčkobrodsku.

Předseda ústředního krizového štábu Roman Prymula podle svých slov neočekává, že by musel stát znovu dramaticky zpřísnit už tak mimořádná opatření a omezení kvůli nákaze koronaviru, třeba že by lidé nemohli vůbec vycházet z domova nebo že by přestala fungovat veřejná doprava.

Užší pracovní skupina ústředního krizového štábu se znovu sejde ve středu, samotný štáb se bude pomocí videokonference radit zhruba dvakrát týdně.

Česko mělo dnes večer potvrzeno 344 případů nákazy novým koronavirem, oproti ránu jich bylo o 46 více. První tři lidé se už vyléčili.

