Roušky na malý čínský hlavy! Flák ho. Prásk. Schillerová! Tvrdíkovy kšefty. Hamáček. Agrofert! Získali jsme komunikaci chvilkařů. Je to strašné

„Tvrdík si akorát udělal kšeft. Koupil za ohromný prachy roušky pro ČR, ale ty jsou nám k hovnu, protože jsou na malý čínský hlavy a normální člověk si je nenasadí!“ konstatoval jeden z nich. Druhý komentář asistoval poznámkou, že „šlo vše s vědomím ministra vnitra Hamáčka, protože jsou to kámoši od Paroubka“.

Doplňme, že Jaroslav Tvrdík o svých aktivitách v oblasti pomoci naší zemi několikrát psal.

„Dnes Američani dorazili do Číny a vyblokovali všechny letecký sloty, co jen jdou. Od zítřka začínají lítat jejich vládní speciály. Vše platí cash,“ uvedl v březnu na svém twitterovém účtu Jaroslav Tvrdík. České republiky se to ale nedotkne, neboť prý máme pravidelné dodávky už zajištěny smluvně, a nejspíš i zaplaceny. „Devět letů China Eastern týdně po následujících šest týdnů je pod smlouvami a nedotknutelné,“ upřesnil Tvrdík, že my se obávat nemusíme.

Ani to ovšem komentující mládeži na Facebooku nestačilo. Zajímavá je i skutečnost, že řada z diskutérů má u fotografie odznáčky spolku Milionu chvilek. „Schillerová by taky zasloužila, co to jako vyvádí, komu jako pomáhá, nám teda nepomáhá vůbec,“ rozlítil se další pisatel. Jiný si vzal na paškál Agrofert. Zmínil, že se tato firma chce „napakovat“ na dodávkách dezinfekce, testech na koronavirus nebo že jim prý jde o úvěry.

Reakce jednoho z našich vysokých zdrojů v Agrofertu?

„Státu jsme nejprve darovali suroviny k výrobě dezinfekce: denaturovaný líh a glycerol v hodnotě 10 milionů korun. Denaturovaný znamená znehodnocený, zhořklý, aby ho nikdo nepil. Z těchto surovin obratem specializované podniky, které určil stát (a nebyly to firmy z Agrofertu), vyrobily 500 000 litrů dezinfekce. Pro všechny v první linii, pro všechny, kteří zpočátku dezinfekci nejvíce potřebovali. Potom jsme i my v Agrofertu dostali povolení dezinfekci Anti-COVID vyrábět. Samozřejmě pod stálým dohledem celní správy a legálně. Tisíce litrů dezinfekce jsme pak zdarma darovali hasičům, policii, lékařům, domovům pro seniory a na další místa. Ostatním, kteří si chtějí dezinfekci zakoupit, ji prodáváme za cenu 21,90 Kč za litr bez DPH – tedy pouze za cenu nákladů na výrobu. A tuhle cenu stále držíme. Na rozdíl od mnoha jiných – předražených překupníků. Těm se zdaleka vyhýbáme a nic jim neprodáváme. Pomohli jsme s dezinfekcí nejvíc, nevyděláváme na tom ani korunu, ale ve finále si lidi bohužel myslí, že my jsme největší darebáci. A pokud jde o programy vládní podpory, Agrofert o nic žádat nebude. Je nesmysl, že by to bylo šité na míru Agrofertu. Ani nebude odkládat splátky úvěrů, jak někteří novináři nesmyslně tvrdí. A testování na COVID v laboratoři? Ta sice povolení získala, ale reálně zatím neudělala ani jeden komerční test, takže ani tady nikdo nic nevydělává. Je smutné, že lidi i tuhle těžkou dobou zneužívají k vymýšlení lží a pomluv."

