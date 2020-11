Roušky nasadit a zpátky do škol. Ministr Plaga oznámil další uvolnění ve školství

Zlepšující se stav epidemie koronaviru v České republice umožňuje návrat některých žáků do základních škol. „Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šestiletých oborů vzdělávání v konzervatoři na středních školách,“ oznámil ministr školství Robert Plaga. Budou ovšem nutné roušky.

Děti se vracejí od středy 25. listopadu do škol. „Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šestiletých oborů vzdělávání v konzervatoři na středních školách. Stejně tak, a odpovídá to prioritám, které jsme jako ministerstvo představili před několika týdny, se vrátí zpět prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do dvaceti žáků, respektive studentů,“ pověděl ministr školství Robert Plaga.

Při vyučování bude nutné dodržovat hygienické opatření například ve formě povinných roušek. Bude též potřeba pravidelně větrat. „Naprosto chápu rodiče, ale i děti, že berou roušky jako omezující věc, ale je to nezbytné. Je to jedno ze zásadních opatření, která mohou snížit výskyt viru v populaci. Nošení roušek není svévole Ministerstva školství, i v Německu a dalších zemích je to běžná věc. Je omezující, ale je nezbytné,“ argumentoval Plaga.

Ve středu se do lavic vrátili žáci první a druhé třídy základních škol. V pondělí 30. listopadu se mají do škol vrátit bez omezení žáci zbytku prvního stupně a deváté třídy. Další třídy druhého stupně se budou podle Českých novin ve škole střídat po týdnu. K tomu, aby se tak stalo, je třeba, aby se Česká republika na protipandemickém plánu přesunula do čtvrtého stupně, o čemž má v pátek hlasovat vláda.

Od 25. listopadu se též umožní výuka pro studenty posledních ročníků vysokých škol ve skupinkách maximálně po dvaceti lidech. Platí to pro laboratorní, praktickou nebo uměleckou výuku. Další studenti vysokých škol by se podle ministra měli vrátit k prezenční výuce až při nižších stupních rizika. „Tabulka Ministerstva školství počítá ve třetím stupni, do kterého podle dnešního stupně rizika zbývá ČR klesnout o jediný bod, se skupinovou praktickou výukou do dvaceti osob pro všechny ročníky a s prezenční výukou ve stejně velkých skupinách pro první ročníky,“ psaly České noviny.

