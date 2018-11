Rozhlasový šéf, proslavený „kauzou porno“: Je velmi zvláštní, že Rusko vytáhlo cenu pro Nohavicu zrovna teď

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli na slavnostní recepci u příležitosti Dne národní jednoty udělil Puškinovu medaili českému písničkáři Jaromíru Nohavicovi. To vyvovalo velké rezonance napříč společností. O tématu v pořadu DVTV Martina Veselovského v pondělí diskutoval šéfredaktor stanice Vltava Petr Fischer. „Pro mě to určité zklamání je, ale neznamená to rozloučení s jeho tvorbou jako takovou,“ uvedl s tím, že jde o osobní zklamání, se kterým se musí vyrovnat.

Podle šéfredaktora stanice Vltava Petra Fischera vysvětlení může ležet v několika rovinách. Nejdříve připomněl styl písničkáře v určité době jeho kariéry, kdy psal protestní písničky, nebo písně s určitým morálním apelem, chtěl být vůdcem protestu. Jedno z možných vysvětlení podle něho je, že takové tendence se nyní zřejmě změnily.

„Nebo se on dívá na Vladimira Putina jinak, je schopný abstrahovat, to znamená, všechny ty věci, které jsou s tím spojeny, ať už je to agrese ruských vojsk, nebo taková zvláštní antizápadní politika, tak v očích Jaromíra Nohavici to zřejmě nemá žádný vliv a on opravdu si myslí, že tu medaili dostává za to, že docela zajímavým způsobem reinterpretoval Vysockého a Okudžavu,“ uvedl s tím, že podle něj je důležité si uvědomit, že ruské písně dělal poměrně dávno, přičemž jeho tvorba byla zaměřená spíše na českou kulturní scénu než ruskou.

A proto je podle jeho soudu zásadní se pozastavit právě nad aktuálním načasováním. „Je zvláštní, že to přišlo zrovna teď, v době, kdy je určité napětí mezi Evropou a Ruskem,“ uvedl. Jarek Nohavica oslovuje davy a je populární, připomíná dále šéfredaktor, který se v poslední době proslavil zejména kauzou známou jako „porno na Vltavě“. To se vždy podle něj vždy zúročí. Hlavní vzkaz je pak směrován do České republiky. „Jsme přátelé, nebojte se nás, vidíte, že vaši populární představitelé nebo populární zpěváci nemají s námi problém,“ přiblížil pak, v jakém duchu se hlavní poselství podle něho nese. Zdůrazňuje v tomto především politickou rovinu. Publicista tak poukazuje na fakt, že vždy je dobré mít v řadách nepřítele nějakého přítele.

Boj o Nohavicu je morálním judem, jedna část společnosti tvrdí, že totálně zklamal, druhá část, že je vynikající umělec, kterého ocenil světový politik, je to ale především jeho osobní věc a věc jeho svědomí, upozorňuje publicista v DVTV. „Pro mě to určité zklamání je, ale neznamená to rozloučení s jeho tvorbou jako takovou,“ uvedl s tím, že jde o osobní zklamání, se kterým se musí vyrovnat. Přiblížil dále, že pro něho jde o určitý druh zrady či nevěry. Publicista se ale neobává, že to bude mít vliv na úbytek publika.

