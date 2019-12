Rozpadne se Británie? Co chystají Skotové a Irové? Britové budou zklamaní, zaznělo u Smetany

Po čtvrtečních volbách je jasné, že většina Britů si přeje konečně ukončit brexitové martyrium. Ostrovní království s vysokou pravděpodobností opustí EU 31. ledna. Staronový britský premiér stojící v čele konzervativců Boris Johnson k tomu dostal velmi silný mandát. Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 90% Ne 5% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6328 lidí

Otázkou zůstává, jakou podobu získají budoucí vztahy EU a Velké Británie. Novák věří, že nakonec na obou stranách zvítězí pragmatismus a nejtvrdší zastánci totálního rozchodu s EU nezískají navrch. „Myslím si, že si Británie nějakým způsobem zachová ten přístup na jednotný trh a cla budou minimální. Je to v zájmu obou stran,“ upozornil Novák.

Nelze však vyloučit, že většina Skotů si vybere možnost zůstat v EU, a to cestou odtržení od Velké Británie. Obdobně se to může stát se Severním Irskem – tamní obyvatelé si mohou říct, že se připojí k Irské republice, aby zůstali součástí EU. „My sice říkáme, že Boris Johnson vyhrál volby ve Velké Británii, ale přesnější by bylo říct, že vyhrál volby v Anglii,“ podotkl Novák.

Výsledek čtvrtečních voleb byl také tvrdým úderem pro lídra labouristů Jeremyho Corbyna. který svou stranu dovedl k nejhoršímu výsledku od 30. let 20. století. „Říká se o něm, že to je člověk 70. let, že vlastně uvíznul v té době, ty jeho ekonomické názory odpovídají 70. letům. Ale myslím si, že jemu hodně ublížilo i to, že se vlastně nedokázal vyslovit, jestli chce brexit, nebo nechce brexit. Někteří lidé ho podezřívali, že on ho vlastně chce, ale chce ho proto, aby mohl v Británii dělat ty socialistické reformy, až takový ten radikální socialismus, podle vzoru Venezuely a tak dále,“ popsal Corbynovo uvažování Novák

„Spousta Britů očekává, že po brexitu se věci radikálně zlepší, včetně zdravotnictví, včetně platů, a někteří jsou toho názoru, že za stav, kdy to není příliš dobré nebo že to není lepší, tak že za to mohla EU. A teď je možné, že Británii nečeká žádná ekonomická apokalypsa, věci se nijak radikálně nezhorší – ale ony se nejspíš ani radikálně nezlepší. A to si myslím, že bude pro spoustu lidí zklamání, protože si říkali: tak teď jsme setřásli EU, tak budeme mít lepší zdravotnictví, budeme mít vyšší platy, budeme mít víc pracovních míst, bude se víc investovat. Ale ono to možná tak úplně nebude. Takže si myslím, že spoustu lidi čeká zklamání,“ dodal Novák.

