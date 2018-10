Rozřezání novináře: Princ Salmán děsí už i mnohé v Saúdské Arábii. Je prý zlý a vzteklý

Britský deník Financial Times tvrdí, že mučení a zavraždění novináře Džamála Chasákdžího je temnou skvrnou na pověsti saúdskoarabského prince Mohameda bin Salmána. Západ dosud nad počiny tohoto muže přivíral oči, ale zdá se, že teď princ zašel příliš daleko. Bude to znamenat jeho pád? Deník Financial Times o tom pochybuje.

Saúdskoarabský princ Mohamed bin Salmán (MbS) měl dosud relativně volnou ruku. Zatlačil na nepohodlné členy královské rodiny, nechal zavřít některé blogery a novináře a v Jemenu vede válku, která je obrovskou tragédií pro tuto zemi. Západ nad tím vším dosud přivíral oči, napsal deník Financial Times. Českým čtenářům text zprostředkoval server časopis Argument.cz.

Jenže teď se zdá, že princ Mohamed bin Salmán překročil čáru. Když byl na saúdskoarabské ambasádě v Istanbulu zavražděn a údajně v kyselině rozpuštěn saúdskoarabský novinář Džamál Chasákdží, Západ už odmítl přivírat oči. Na hlavu prince Salmána se snesla vlna kritiky.

„Donald Trump původně hrozil Rijádu ‚vážnými důsledky‘, pokud se prokáže, že vláda byla zapletena do vraždy Chásakdžího. Řada západních významných firem se stáhla z investiční konference. Ovšem v Saúdské Arábii samotné, kde jeden tweet může znamenat vězení, si média pospíšila s obhajobou vlády. Prý za vše může Katar, nebo jsou zpochybňována turecká obvinění,“ napsal server.

„Koncentrace moci kolem prince ovšem vyvolává zděšení i u Saúdů samotných. Historicky vzato byla moc rozvrstvena mezi více princů, jenže Mohamed má jen hrst poradců. Řada členů samotné rodiny si stěžuje na to, jak je MbS impulzivní a agresivní. Roste skupina vlivných, kteří jsou proti němu. Jeho styl vládnutí dobře ukázalo zadržení stovek princů a podnikatelů v hotelu Ritz, a mohli odejít poté, co zaplatili tučnou částku, ale jiní jsou stále v domácím vězení,“ pokračoval.

Deník Financial Times v textu vydaném 17 října pochybuje, že by tato kauza znamenala definitivní pád prince Salmána. Stalo se jen to, že se do aféry vložil král Salmán bin Abd al-Azíz, který se snaží zklidnit situaci. Vyjednává se Spojenými státy i s Tureckem. V soukromí pravděpodobně bude princi Salmánovi řečeno, že se musí krotit, ale veřejně pravděpodobně pokárán nebude, aby významně neutrpěla jeho prestiž v očích saúdského obyvatelstva ani v očích zahraničí.

autor: mp