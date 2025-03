Rumunsko: Fiala mlčí. Ale jiní v ODS se projevili

Proti zásahu rumunské státní moci do voleb ale neprotestují jen Spojené státy, podle nichž se potlačují demokracii a dávají najevo strach z vlastních voličů, ale silný protestní hlas se ozval i z Polska. Expremiér Mateusz Morawiecki podpořil Simiona a vyjádřil se, že „vyřazování nepohodlných kandidátů je kluzkou cestou ke zneužívání a omezování základních práv“.

Morawiecki byl polským premiérem za konzervativní stranu Právo a spravedlnost, se kterou úzce spolupracovala česká ODS Petra Fialy. Mají na rumunský problém stejný názor? Těžko říct, premiér Fiala totiž k otázce vyřazení oblíbeného opozičního Georgeska mlčí.

ParlamentníListy.cz se zeptaly řady významných politiků Občanské demokratické strany, jak aktuální napjatou situaci v Rumunsku vnímají. Zajímalo nás také, zda není načase, aby se k věci oficiálně vyjádřili po vzoru Mateusze Morawieckého i oni.

Mnoho reakcí na naše otázky však nedorazilo. Mezi těmi, kteří na dotazy redakce ParlamentníchListů.cz reagovali, byla senátorka Vladimíra Ludková, poslanec Karel Krejza a bývalý europoslanec Jan Zahradil. Zbylá více než dvacítka známých tváří ODS včetně předsedy strany a premiéra Fialy mlčí.

„Dění v Rumunsku je pro mě zamlžené a informace mám pouze z médií. Zásah rumunské justice mě však velmi překvapil a znepokojil. Rumunsko je ale suverénní stát a vměšovat se do jejich voleb a postupů za mě není vhodné,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec Karel Krejza.

Senátorka a místostarostka městské části Praha 8 Vladimíra Ludková nabídla obsáhlejší vyjádření. „Pana Georgeska bych, alespoň podle toho, co o něm z médií vím, nevolila. Podstatné však je, jaký názor na něj mají voliči v Rumunsku, a tam má podporu kolem 45 %. Jeho podpora navíc akcelerovala po zrušení prvního kola voleb, které vyhrál s 22 %. První kolo bylo zrušeno s odůvodněním podpory jeho kandidatury z Ruska a na nárůstu jeho popularity mezi prvním kolem a současností je vidět, kam takové zásahy vedou. Ve výsledku, pokud opravdu bude na základě v podstatě úřednického ‚předvýběru‘ vyřazen z volebního klání, dojde k absolutní ztrátě legitimity budoucího vítěze voleb, a necelá polovina Rumunů bude přesvědčena o tom, že žádná demokracie v jejich zemi není,“ říká.

„Celá situace samozřejmě bude mít i negativní dopad na ostatní země EU včetně České republiky. Podobným náladám přispívají i nápady, které vypadávají z Ministerstva vnitra vedeného panem Rakušanem, kdy média včera přinesla informaci o návrhu legislativy, která má umožnit přístup policie k detailním informacím o pohybu uživatelů na internetu. Podle návrhu vyhlášky by operátoři měli nově uchovávat i informace o tom, které webové stránky lidé navštívili, kolik času tam strávili a podobně. Zdůvodnění, že by větší sběr dat vedl k omezení zásahů do soukromí, snad nemohou věřit ani jeho autoři. Odůvodnění tak spíše připomíná orwellovské ‚válka je mír, otroctví je svoboda a nevědomost je síla‘ z románu 1984. Možná bylo snahou zmást veřejnost. Podle posledních reakcí pana Rakušana, který rychle bere zpátečku, to zjevně nevyšlo, každopádně to přesně ukazuje, jak se na svobodu dívá jím vedené ministerstvo a hlavně on sám,“ pokračuje ve zdůvodnění senátorka.

Pokud se prý naše ministerstva, úředníci a ministři budou chovat podobně, nebude žádná demokracie, kterou bychom mohli hájit. „Zničíme si ji sami i bez přispění Ruska, kterým tito bojovníci proti nebezpečí odůvodňují svoje antidemokratické zásahy,“ varuje Vladimíra Ludková.

Bývalý europoslanec Jan Zahradil připomněl, že nový kandidát opozice, který nahradil soudně vyhozeného Georgeska má k ODS díky stejné frakci v Bruselu blízko. „Situace v Rumunsku eskaluje. Místo vyřazeného Calina Georgeska podal s plnou Georgeskovou podporou registraci k volbám jeho podporovatel George Simion, který je zároveň místopředseda strany ECR a jeho europoslanci jsou členy skupiny ECR v Evropském parlamentu,“ konstatoval Zahradil pro ParlamentníListy.cz.

Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz nabídl zdůvodnění skutečnosti, že Petr Fiala na situaci odmítá reagovat.

„Fiala mlčí, protože se to týká europarlamentní frakce ECR, jejímž členem je i ODS. Náhradník za ‚zakázaného‘ Georgeska Simion je totiž místopředsedou ECR. A u nás na rumunském scénáři systematicky maká Fiala, jeho média i ÚS. Premiér označuje celou opozici permanentně za proruskou.

Připomíná, že na podle jeho slov vládních Seznam Zprávách už vycházejí články o tom, která opoziční strana by po volbách mohla být ruským krtkem. „A šéf ÚS Baxa nedávno řekl, že by ani český Ústavní soud nestál stranou, pokud by volby dopadly nějak prorusky, k čemuž by zřejmě napsal komunikační kartu Fialův plukovník Foltýn. A mimochodem: Baxa ještě dodal, že poslední slovo nikdy nemůžou mít lidi. Takže vidíte, že scénář už se píše a správná politicko-mediální situace se připravuje, aby to případně prošlo. Ještě že Rumuni vytáhli do ulic,“ dodal Petr Holec.