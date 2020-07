Rusko, nepřítel USA? Nečekané vysvětlení Jana Schneidera. A slova o Havlovi

reklama

Schneider v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti poznamenal, že rozšíření koronaviru z Číny do celého světa je bohužel logické, protože celý svět je tak úzce propojen a lidé létají někdy jako blázni z jednoho konce světa na druhý ve velkých skupinách, že se nelze rozšíření nemoci covid-19 divit.

„Co mě na této otázce zajímá, je, co vše se s tím sveze. To je mnohem zajímavější,“ upozorňuje Schneider, s tím, že má obavy ze sledovacích praktik státu. „Čili, teď je potřeba, aby opozice hrála svou roli, ale když se podíváte, tak to je velmi tristní stav opozice, která by měla učinit opatření, aby se třeba takzvaná inteligentní karanténa nestala běžnou praxí,“ varuje.

„Čili, co se týká těch opatření, tak tam je, myslím, potřeba upřít pozornost, protože říct, že opatření vlády jsou zbytečná, to si netroufnu, protože vás obviní, že se to někde rozšíří, a tady se nepodařilo zastavit křivku, a vy na tom berete vlastně podíl, protože jste říkali, že lidé nemusí dodržovat tato režimová opatření, které jsou nastavena. Já myslím, že je dobře to dodržovat, a říkám to proto, že tato společnost, střední Evropa, má dobrou schopnost resilience, to znamená psychického návratu do původního stavu. Tedy, že to bude brát jako mimořádnou událost, a nikoli jako standard. Toto je pro mě v souvislosti s koronakrizí klíčové,“ pokračoval Schneider.

Poté věnoval pozornost vztahům Ruska a NATO.

„Teď je Rusko v defenzivě, jako ostatně již delší dobu. NATO překonalo vzdálenost tisíc kilometrů oproti prokazatelně daným slibům Gorbačovovi v krásném období gentlemanských vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. V té době Henry Kissinger uvažoval o tom, že by NATO mělo být rozšířeno pouze o Rusko, a o střední Evropu vůbec nestálo. To byl zajímavý myšlenkový oblouk, ale celé se to zhroutilo a přešlo do starých kolejí. Já si to neumím vysvětlit jinak než surovinovými zájmy, a také tradičním nepřítelem, na kterého jsme zvyklí, s tím, že učit se čínsky je pro ně příliš složité,“ konstatoval analytik.

V obecné rovině poznamenal, že na rusko-americké vztahy je dobré se dívat optikou ropovodů a dalších transferů strategických surovin. Přes Balkán, přes Afghánistán a přes další země.

„Z vysoké ideologie to najednou padá na zem. Když sledujete, kudy byly plánovány produktovody, a vidíte, co se nyní děje kolem Nord Stream 2, tak uhlovodík vysvětluje mnoho věcí, které se geopoliticky odehrály a které se maskovaly bůhvíjak vysokými myšlenkami a lidskými právy, a kdoví čím. A ve skutečnosti – americký prezident je povinen zajistit Otesánkovi uhlovodík,“ poznamenal Schneider.

Poté vysvětlil, proč si považuje za čest, když je nařčen z toho, že šíří dezinformace, kterými zpochybňuje momentálně jediné správné hledisko na problémy světa.

„K tomu se hrdě hlásím, a to od 70. let, kdy nás z téhož nařkl tehdejší režim. A myslím, že to je velice čestná role. Ostatně první český prezident, pan Havel říkal, že celistvý neměnný obraz světa je výrazem totalitních koncepcí, a že jediné, co je v této situaci chvályhodné, jsou pochybnosti. A my jsme tady najednou nařknuti, že něco zpochybňujeme – čili my jsme žáci Havla, ke kterému se oni obecně hlásí, ale hlavně z něj nic necitovat. Je to podobné jako s Karlem Havlíčkem Borovským,“upozornil.

„Mnoho lidí mlátí Havlem jako obuškem, ale hlavně ho necitovat. Třeba necitovat to, jak se v roce 1986 vyjádřil o Reaganovu rozhodnutí bombardovat Libyi, něco v tom smyslu, že to bylo rozhodnutí jakéhosi oposuma. Byl velice proti. Čili zase, je dobré číst Havla, je dobré číst Marxe. Je dobré jít k pramenům. A to je přesně to, o čem mluvíte, že tito lidé mluví globálně, mají jakýsi nafukovací obušek, proti kterému se nedá argumentovat,“ pokračoval.

A podobné to prý je s nařčeními, že Rusko vede proti Západu hybridní válku a šíří dezinformace. Když se Schneider pídí po tom, jaké dezinformace to tedy mají být, tak slyší jen ticho. Na konto západních zemí poznamenal, že ty sice vyvážejí demokracii, ale u nich doma demokracie ubylo.

Pokud jde o Václava Havla, Schneider má pocit, že se z jeho života něco příliš zvýrazňuje, a něco účelově zamlčuje. S Havlovým životem je tedy, podle jeho názoru, manipulováno tak, jak se to zrovna hodí.

„Korunu tomu dali, když, a to myslím, že je největší pomsta, když po něm pojmenovali letiště, a po Magoru Jirousovi pojmenovali nějakou pitomou ulici nebo náměstíčko, což je přesně proti smyslu toho, co se skutečně dělo. To je ta mramorizace, ano. To je největší pomsta těmto dvěma, že po nich něco pojmenovali. Myslím, že by vylétli z kůže, kdyby k tomu mohli něco říct,“ vyjádřil své mínění.

Schneider také trvá na tom, že máme svobodu slova a každý může hlásat, co uzná za vhodné. Zdůraznil také, že nikdo nemá monopol na pravdu – pravdu je třeba nalézat. V různých sporech dvou a více stran ji často nalézá soud, nezávislá instituce.

„To znamená, že máme-li my dva spolu spor, tak to rozhodne někdo nezávislý – čili vylučuje to koncepci amerického četníka, který sám sporné strany vyhledá, rozhodne, kdo je za trestný čin odpovědný, a sám ho potrestá. To je koncepce, která je z tohoto pohledu absolutně proticivilizační. To naprosto popírá, k čemu se tak velkohubě halasí, že to údajně je křesťanská nebo židokřesťanská civilizace. Nikoliv. Ta má v základech toto: Spor dvou lidí šetří někdo třetí. Naprosto jasná zásada,“ zdůraznil Schneider.

Pokud někdo hledá, v čím zájmu se šíři dezinformace, má se podle Schneidera podívat na tok peněz.

„Lidé, kteří něco řeknou, a jsou za to pomlouváni, fackováni, nejsou za to placeni, i když mají stokrát rozdílné názory a nesouhlasím s nimi, zasluhují úctu, protože to jsou stavební kameny demokracie. Lidé, kteří jsou placeni za to, že něco tvrdí, kteří se tím živí, jsou podezřelí,“ uzavřel Schneider.

