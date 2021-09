S Babišem nepůjdeme, je to pitomost, říká Petr Fiala. Téma prý rozehrává jen zoufalý Hamáček

reklama

Fiala v předvolebním vysílání Rádia Impuls řekl, že úvahy o dalším fungování hnutí ANO bez Andreje Babiše nejsou reálné. „To hnutí vzniklo kolem osoby Andreje Babiše, soustředí se na obhajobu jeho zájmů,“ má jasno Fiala, který tím vylučuje některé úvahy, že bez Babiše by ODS do koalice s ANO mohla jít.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koalice s ANO je podle Fialy absolutně vyloučená. „To je téma, které rozehrává vicepremiér Hamáček. Pravá ruka Andreje Babiše, zničil ČSSD spojením s Andrejem Babišem. Nemá jiné téma. Neví, co by ještě vykládal voličům, tak straší tím, že tady bude nějaká koalice ODS a ANO. Nedává to žádný smysl a opravdu můžu říct, že takhle to nebude,“ vzkázal Fiala.

Odpřísáhnout ale svá slova nechtěl, protože to je podle něj pitomost. „Do takových, omlouvám se, pitomostí se nepouštím. Nevím, co bych přísahal. S hnutím ANO nepůjdeme, dokázali jsme to po minulých volbách a čin je víc než slovo,“ tvrdí Fiala.

Předseda ODS se také vyjádřil k volebním průzkumům, které nyní již pár měsíců favorizují právě Babišovo hnutí. „Průzkumy ale nelze brát úplně vážně. Pro mě jsou důležité volby, na které se soustředím. Analýzy můžou přijít až potom,“ pravil obligátní předvolební názor Fiala, který ale jinak prý hnutí ANO nepodceňuje.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako nejpalčivější problém Fiala vnímá situaci s bydlením v Česku. Ceny nemovitostí jsou podle něj katastrofální a jde o celostátní problém. „Stát údajně nevytváří podmínky, aby se stavěly byty, je proto nutné změnit stavební zákon. To, co přijala tato populisticko-socialistická koalice, to je katastrofa. Když končila poslední pravicová vláda, stavební řízení trvalo v průměru 130 dnů, dnes trvá 260,“ viní ze současné situace Fiala vládu.

Řešením by měl být přesun výstavby a rekonstrukce bytů do desetiprocentní DPH. „Pak je taky potřeba umožnit obcím, aby podporovaly výstavbu,“ dodal Fiala. Vrátil se také k dlouho avizovanému postupu po volbách, kdy všechny tři subjekty v rámci koalice SPOLU vytvoří samostatné poslanecké kluby. „Postupovat ale budeme společně,“ ujistil Fiala na závěr.

Psali jsme: Snížíme dluh, zvýšíme důchody... Ekonomka Švihlíková převedla sliby politiků do „reálu“. To budou voliči koukat Vyhrajeme! Pekarová a Zdechovský na vrcholu Největší volební potenciál má podle průzkumu koalice SPOLU následovaná ANO Seberou vám důchody. Babiš vrčí na SPOLU. Tahá starou fotku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.