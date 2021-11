S Fialou ne! Pirátka Gregorová by pohřbila koalici. Panuje strach

Pirátská strana o tomto víkendu hlasuje, zdali by měla vkročit do vlády pod vedením Petra Fialy (ODS) – a od mnohých jejích členů se již začínají množit hlasy, které před pirátským vládním angažmá důrazně varují. „Tato vláda je nám unikátně nenakloněna,“ burcuje před vstupem Pirátů do vlády pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. V rozhovoru pro Respekt vyjádřila přesvědčení, že spojení se Starosty je „kočkopes“ a strany nejsou vzájemně kompatibilní. „Opravdu se bojím,“ zhrozila se v rozhovoru, že cítí od vznikající vlády velké nebezpečí.

Gregorová míní, že by možná cesta do opozičních lavic pirátské partaji prospěla více, nežli snaha být ve vládě za každou cenu. „Při tom, jaká ta vláda je a jaká bude, je dost možné, že můžeme pro naše voliče udělat víc z opozice,“ míní s tím, že v koalici by Piráti museli „držet trochu víc ústa a krok“.



Jmenuje, že ve vládě tak budou muset případně Piráti strpět kompromisy i ve věcech, proti kterým by jinak hlasitě bojovali.

V opozici by naopak dle europoslankyně měla její strana možnost více ovlivnit veřejné mínění ve věcech, se kterými piráti nesouhlasí. „Kdybychom byli v opozici, budeme vlastně nejsilnější opoziční hlas a můžeme si dovolit bít na poplach. A následně tlak společnosti způsobí, že si vláda nedovolí ten špatný krok udělat. Protože lidé budou křičet, že toto tedy ne. Myslím si, že je to realistická varianta,“ nastínila Gregorová v rozhovoru pro Respekt.

Příkladem nepříliš vydařené vládní spolupráce politička jmenuje vládu ODS se Zelenými. Zelené podle ní ODS „zničila tím, že měla víc zkušeností“. „Když něco chtěli změnit, tak jim to neschválila, což nám může tato vláda dělat také, abychom vypadali nekompetentně. A pak ODS házela na Zelené v médiích všechny chyby. Protože to měli obšancované,“ zhodnotila.



Vládní spolupráci Pirátů dle jejího mínění ohrožuje „unikátní nenakloněnost“ vznikající vlády Petra Fialy (ODS) k jejich názorům. „Já jsem velice liberální a do velké míry progresivní a tato vláda je pro mě až nebezpečně konzervativní. Já se bojím o svá práva ženy například, opravdu bojím, a budu ráda, když budeme moci křičet nahlas, co se ve vládě děje, než potichu ve vládě doufat, že to alespoň trochu vylepšíme,“ hrozí se europirátka.

