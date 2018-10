S SPD koalice neuzavíráme, ujistil profesoar Fiala. Na Kladně to prý byla jen výjimka

Předseda ODS Petr Fiala v rozhovoru pro server Novinky.cz prozradil, jaký má názor na to, že v Brně nejspíše vznikne koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů a ANO vypadne. „Na tom není nic divného, je to naprosto normální, žádné drama,“ uvedl šéf občanských demokratů. A zmínil se i o koalici s SPD v Kladně, která je podle jeho slov jen výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Podle Fialy je správné, že v Brně obešla ODS vítězné ANO. Ukázalo se prý, že tak půjde lépe prosadit jejich program a to, co slíbili voličům. Co se týče nové primátorky, kterou by měla být Markéta Vaňková, tu si velice pochvaluje. „Jsem přesvědčen, že Markéta Vaňková bude výborná primátorka. Věřím, že je to nejen slušný člověk, ale i výborná kandidátka,“ sdělil šéf ODS.

Na dotaz redaktora, zda jej nezajímá kauza spojená právě s Vaňkovou z roku 2011 ohledně společnosti Brandson Enterprises, kde americký ředitel této společnosti byl odsouzen na osm let za praní špinavých peněz. A podle médií měla Vaňková podepsanou plnou moc na jeho zastupování. To prý Fialu nikterak nezajímá. „Nejsem vyšetřovatel. Pokud se ukáže, že je nějaký problém, tak se tím budu zabývat,“ odpověděl s tím, že o žádném problému neví.

Primátor za ANO Petr Vokřál k situaci v Brně uvedl, že vše už měly strany domluvené a zvrat na poslední chvíli jej nemile překvapil. Stejně tak jako premiér a šéf hnutí ANO hovoří o podrazu. Fialovi však prý jeho brněnští kolegové situaci popsali zcela opačně. „Vím od nich, že s ANO nebylo nic domluveno. Nevím, co z toho děláme za drama. Mně to připadá naprosto normální, po volbách se to běžně děje,“ řekl jasně svůj názor Fiala.

Že Andrej Babiš situaci v Brně označil za návrat kmotrů, považuje Fiala za směšné a absurdní. „Chápu to jen jako výraz nervozity předsedy vlády. ANO nevyhrálo v Praze, utrpělo debakl. Teď se ukazuje, že se není schopné domluvit v některých městech,“ uvedl a dodal, že navíc tomuto silnému levicovému hnutí vyrostl silný soupeř a politická alternativa v ODS.

Přestože předseda ODS ještě před volbami říkal, že s SPD ani komunisty koalice utvářet nebudou, v Kladně vytvořili koalici s SPD a hnutím ANO. Je prý ale potřeba se ptát hlavně topky, lidovců a všech, proč k téhle koalici došlo. Co se týká Fialova postoje, jednoznačně prý platí, co řekl před volbami. „Nepředpokládám žádné koalice s KSČM, to máme zakázáno, a ani s SPD, tam je to otázka politického vkusu a směřování,“ uvedl.

„Pokud jde o Kladno, jsem přesvědčen, že to je výjimka. A je to přesně ta výjimka, která potvrzuje pravidlo,“ řekl Fiala s tím, že po skončení druhého kola senátních voleb bude s kolegy mluvit předsednictvo ODS a budou chtít slyšet podrobnosti toho případu a záruky, že v rámci této koalice nedojde k prosazování pro ně politicky nepřijatelných návrhů. „Ale je to výjimka, která potvrzuje, že s SPD koalice neděláme,“ zopakoval.

Fiala je nyní přesvědčen o tom, že krok za krokem budují silnou politickou alternativu. „V příštích parlamentních volbách si voliči budou vybírat mezi nabídkou ANO a ODS,“ řekl na závěr.

