Co se dělo kolem vyjednávání o koalici v Brně? V ČT popsal divákům detaily odstrčený primátor Vokřál

V médiích se Vokřál vyjádřil tak, že je doslova v šoku z toho, co se v Brně odehrává. Stále se s tím podle svých slov těžko srovnává. „,Když vás někdo touto formou podrazí, je těžké se s tím srovnat,“ uvedl na úvodu s tím, že on je člověk, který se naopak k partnerům choval vždy slušně, a když si s někým podá ruku, tak od toho neustoupí.

„Mě to opravdu překvapilo. Dočetl jsem se, že jsem naivní, ale pokud se tedy slušnost rovná naivita, tak asi zůstanu naivním,“ poznamenal brněnský primátor. „Už jsem se ale otřepal a uvidíme, jak se to bude vyvíjet i nadále,“ dodal Vokřál, který prý věří tomu, že lidé skutečně slušnost oceňovali, protože mu chodí desítky e-mailů, telefonů a zpráv, kde mu dokonce voliči KDU-ČSL i ODS píší, že i pro ně to byl veliký šok. Spíše by prý podporovali věci tak, jak byly v Brně rozjednány původně společně s hnutím ANO. „Zkrátka tohle se nedělá,“ zdůraznil.

Anketa Je v pořádku, když zastupitelé vytvoří koalici bez strany, která vyhrála komunální volby? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 7122 lidí

„Nikdo ani nezvedl telefon a nezavolal. To je to, co považuji za nekorektní. To by do budoucna v politice nemělo mít místo,“ míní Vokřál, podle kterého lidé nechodí volit, aby se jim dostalo nečekaných zvratů. „Můžu jen říci, že jsem proti a mám jinak nastavené morální hodnoty, za kterými si budu stát,“ sdělil Vokřál.

Ing. Petr Vokřál ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lídryně ODS Markéta Vaňková nejdříve tvrdila, že nechce obcházet vítěze, nakonec však prohlásila, že se našla pro ODS lepší varianta, což je pro Vokřála doslova lidským zklamáním. „Je to jen podlehnutí mámení. Vaňková bude asi primátorkou, přeji jí to, ale myslím, že si to hodně užije,“ řekl s tím, že několikrát vedle sebe stáli a potvrzovali si dohodnutí na všem a přes noc bylo vše jinak. „Dokud budou takhle fungovat ty palácové revoluce, tak... je mi to líto,“ podotkl.

Nechápe prý například, že jej teď najednou Vaňková vyzývá, aby podporoval projekty, které započali včetně centrální úrovně. „Já to beru automaticky, pro Brno musíme zkusit získat co největší podporu. Teď mi to přijde jako slabost a obava, že bych přestal podporovat projekty, pro které jsem předtím pracoval,“ kroutil hlavou Vokřál, podle jehož názoru jsou takové výzvy, a ještě přes média, poněkud absurdní.

Kvůli tomu, co se v Brně stalo, se velmi zlobil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který ostrými slovy po vyšachování ANO v Brně nešetřil. „On byl zklamaný a rozčarovaný. Známe se spolu dobře, a když jsem mu vysvětlil, jak jsme byli daleko, tak to pochopil a nazval to, jak to nazval. A já s ním souhlasím, považuji to také za mega podraz,“ přitakal Babišovi primátor Brna.

Nepovažuje to Babiš za vaše selhání, že se vám nepodařilo dotáhnout vše do úplného konce? Zajímalo moderátorku. Nad tím se však Vokřál jen pousmál a uvedl, že dotáhnout to do konce přes takové podrazy je opravdu těžké. „Když se probudí nadpoloviční většina zastupitelů druhý den, svolají zastupitelstvo a starostu odvolají, tak je prostě po všem,“ uvedl.

Závěrem sdělil, že je smutné, že tak funguje jak vysoká, tak komunální politika. „Komunální politika je navíc mnohem zranitelnější než ta centrální úroveň. To je ale život a musíme s tím počítat. Mě jen mrzí, že se mohlo pokračovat na projektech, které byly opravdu perfektně nastavené. Jenže se přeskupily síly a do značné míry se ztratila kontinuita celého procesu,“ uzavřel Vokřál.

Psali jsme: Možná brněnská primátorka už plánuje, co se bude stavět. Tady je ochutnávka Během večera a noci se něco zásadního stalo. Praha dala pokyn. Faltýnek v ČT nadhodil své podezření ohledně dění v Brně Vokřál se zlobí. V Brně na něj prý spáchali podraz V Brně vznikne koalice bez ANO. Babiš udeřil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab