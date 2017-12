SPD předložila návrh na přímou volbu starostů a hejtmanů

„Přímo volený starosta nebo hejtman mají také ke své práci mnohem silnější mandát, což posiluje jejich autoritu a umožňuje jim lépe prosazovat vytyčený program před voliči. Se svým volebním programem půjde do voleb a půjde pak velice lehce kontrolovat, jak ho během svého mandátu naplňoval,“ uvádějí poslanci ve svém návrhu. Přímo volení hejtmani a starostové by podle nich také měli mít vyšší pravomoci, které by převzali od zastupitelstev a rad.