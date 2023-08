SPD vyzve po volbách Babiše k sestavení společné vlády, prozradil Radim Fiala

Místopředseda SPD Radim Fiala prohlásil, že po parlamentních volbách v roce 2025 bude chtít jít SPD do vlády s hnutím ANO. „Jsou naším nejbližším koaličním partnerem a po volbách určitě ze strany SPD přijde výzva k vytvoření společné vlády,“ uvedl Radim Fiala s tím, že aktuální vláda Petra Fialy je nejhorší v historii a pokud chce ANO zemi někam posunout, nemělo by vládnout s nikým z pětikoalice.

reklama

Radim Fiala v rozhovoru na CNN Prima News nejprve komentoval plán vlády zvednout rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 350 tisíc. To je podle něho málo. „Není to spravedlivé pro rodiče s dětmi, a to z několika důvodů. Poslední zvýšení toho příspěvku proběhlo v roce 2020 a od té doby byla inflace dohromady zhruba 33 %, když se to sečte. No a z té částky to pak vychází na těch 100 tisíc korun. Takže je namístě zvednout ten příspěvek na 400 tisíc korun, aby se alespoň pokryla ta inflace a reálný příjem těch rodičů by zůstal stejný. Jinak by přišli o peníze,“ vysvětloval Radim Fiala.

„Máme k tomu připraveny pozměňující návrhy tak, aby koalice mohla ještě sáhnout k nějakému kompromisu. Oni chtějí 350 tisíc, my chceme 400 tisíc a máme tam kompromisní návrhy třeba na 370 tisíc korun a jiné. Aby i koalice mohla říct, že se bude hlasovat o jiné částce, než navrhuje vláda. A je naší povinností se o to pokusit,“ prohlásil Radim Fiala s tím, že si vláda musí uvědomit důležitost demografické křivky Česka.

„Musíme si uvědomit, že nejen pro naši zemi je klíčová demografická křivka, natalita je velmi důležitá, ti lidé potom budou platit daně, vytvářet HDP a tak dále. Ale když se nebudou rodit děti, nebude do budoucna na důchody, jak ví i koalice. Děti, to je alfa a omega pro každou zemi, aby prosperovala a ekonomicky žila. My samozřejmě nakonec budeme hlasovat i pro to zvednutí na 350 tisíc korun, protože je to zvýšení a my náš hlas v tomto připojit musíme, protože je to alespoň něco. Ale budeme chtít vyjednat, aby se o tom hlasovalo až nakonec, chceme hlasovat nejdříve o těch vyšších částkách,“ dodal místopředseda SPD, že by případně hlasovali pro jakékoliv zvýšení.

Fotogalerie: - Penze porostou pomaleji

Peníze na vyšší příspěvky podle Fialy určitě k dispozici jsou, po ořezání výdajů státu například na zbrojení. „Je potřeba ořezat stát, máme obrovské výdaje na ministerstvech, na úřadech, a to nemluvím o zaměstnancích, ale o provozních výdajích. Dále tady máme spoustu peněz na věci, na které bychom je už nemuseli vydávat, například na zbrojení v takové míře, v jaké je aktuálně vydáváme. Určitě nepotřebujeme stíhačky F-35, jejichž provoz a koupě, to jsou takové náklady, že si to ani neumíme představit. Těch variant je spoustu,“ ubezpečil Radim Fiala.

Ten chce také jednat s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o plánované reformě sociálních dávek, aby systém nebyl zneužívatelný. „My jsme takový zákon připravili už v minulém volebním období, například jsme navrhovali, že bychom odebrali na nějakou dobu sociální dávky lidem, kteří mají problémy se zákonem nebo kteří dlouhodobě nepracují, porušují vyhlášky. Takoví lidé by neměli pobírat sociální dávky, nezaslouží si to. A i tady se dá ušetřit obrovské množství peněz. Jenže ani minulá, ani současná koalice s naším návrhem pracovat nechtěla, protože i tito lidé jsou pro ně voliči. Ale udělat se to musí, nepřizpůsobiví musí být motivováni k tomu, aby pracovali. A my se k tomu s Jurečkou rádi sejdeme, ostatně jako jsme se scházeli k důchodové reformě, což byly i podle jeho slov plodné schůzky,“ poznamenal Radim Fiala, že s Jurečkou nalézají na některých věcech shodu.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pozitivně Fiala vnímá i některé změny v konsolidačním balíčku, který jde v září do druhé čtení a vláda v něm například upustila od snižování platů státních zaměstnanců a ponechá zaměstnanecké benefity a jejich daňové zvýhodnění. „To je určitě pozitivní zpráva, ono už ani nebývá zvykem, aby se dohodli zaměstnavatelé s odbory. Nyní se tito dva sociální partneři dohodli a ty zaměstnanecké benefity chtějí ponechat. Jsem rád, že to vláda vyslyšela, to je dobrý posun. To je ale tak to jediné, za co se dá vláda pochválit,“ řekl s tím, že například neschvaluje zavedení dvou sazeb DPH namísto aktuálních tří.

„Za dva roky vlády Petra Fialy klesly reálné příjmy českých občanů nejvíce v celé Evropě, dokonce nejen v celé EU, ale opravdu v celé Evropě. A to jsou data Eurostatu, to jsem si fakt nevymyslel. A v této chvíli, kdy je na tom Česká republika tak špatně, je velkou chybou zrušit desetiprocentní DPH, kam jsme mohli dát třeba některé základní potraviny. Aby nemuseli jezdit lidé nakupovat do Polska, kde má toto zboží dokonce nulovou DPH. Já chápu tu snahu mít jen dvě sazby a souhlasím s tím, ale na to je čas, až budeme v lepší ekonomické situaci, ale teď jsme do té desetiprocentní sazby měli dát spoustu zboží a služeb, a ne ji zrušit,“ vysvětloval Radim Fiala.

Podle něj nás čeká horký politický podzim a protesty lidí v ulicích, protože lidi už toho mají dost. „Jsme na chvostu Evropy, ceny letí vzhůru, lidem klesají reálné příjmy a už toho mají dost, a já se jim nedivím. Já na tu demonstraci půjdu taky. Řešení je na voličích – stačí, abychom se dostali do vlády a budeme pracovat na všech věcech, které nyní navrhujeme, ale vláda je nereflektuje,“ dodal Radim Fiala s tím, že nejbližším koaličním partnerem SPD je hnutí ANO a po volbách určitě ze strany SPD přijde výzva k vytvoření společné vlády.

Psali jsme: Fiala (SPD): Hovořit za této situace o snižování inflace může pouze lhář Okamura (SPD): Trváme na tom, že Fialova vláda, škodící České republice, musí okamžitě skončit Krumer (SPD): Pětikoalice už obírá občany téměř všude Vích (SPD): Předražené armádní nákupy, ale výstroj je z 80. let

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE