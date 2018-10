Sakra, ono to ujelo! Nemáte číslo na Andreje? Nemáte... Mladý youtuber Kovy vypustil nové VIDEO

Aby u videa divák vydržel, je třeba jej zaujmout v prvních pár vteřinách, což se youtuberovi Kovymu bezesporu povedlo. Jako první je k vidění záběr Kovyho na vlakovém nádraží, kde po zhlédnutí informační tabule odjezdu a příjezdu vlaků zjišťuje, že mu spoj ujel. „Sakra, ono to ujelo, to je problém. Kdo řeší problémy? Číslo na Andreje!“ navázal vtipně na ústřední motiv kampaně hnutí ANO do komunálních a senátních voleb, kde kandidáti za ANO na billboardech poukazovali, že mají přímo číslo na svého šéfa Babiše, čímž naznačovali, že se o to rychleji vyřeší všechny problémy, které by daná města mohly trápit.

Mladý influencer se pak v prostoru vlakového nádraží ptá i přítomných lidí, jestli na Babiše nemají číslo. Ti srandu očividně chápou a kroutí pobaveně hlavou, že číslo nemají. „Já to fakt nechápu, přece každý dnes, když je nějaký problém, volá Andreje. Ten to vyřeší napřímo. Když třeba máte problémy ve škole nebo když přemýšlíte, že vám třeba zase nefunguje Wi-Fi,“ dodal s nadsázkou s mobilem u ucha, kde se z telefonu najednou ozval hraný Babišův hlas vysvětlující, že za vše může „Kalousek, zloděj zlodějská“.

Srandu si pak Kovy dělá i z hesla hnutí ANO, že „bude líp“. „No samozřejmě, bude krásně, dozvěděli jsme se totiž výsledky komunálních a v některých místech parlamentních voleb,“ dodal ironicky s tím, že právě jednu z nejbizarnějších kampaní mělo podle jeho názoru hnutí ANO.

Například hlavní motiv hnutí ANO v komunálních volbách, kterým bylo zmiňované číslo na Andreje, podle youtubera teď neznamená nic jiného, než že Babišovi v jednom kuse zvoní telefon, kde mu kandidáti volají s otázkou, co mají dělat. Jako Babišovu odpověď pak použil záznam z Poslanecké sněmovny, kde předseda vlády u řečnického pultu odpovídá „Já nevím“.

I když grafy ukazují, že ve většině krajských měst je vítězem právě hnutí ANO, připomíná Kovy svým mladým fanouškům fakt, že se může stát, že v jiných městech se dají dohromady strany, které skončily na druhém, třetím nebo čtvrtém místě, udělají koalici, a ANO tak z prvního místa vyšachují. „V některých městech se to právě teď děje. Holt číslo na Andreje občas nestačí,“ spráskl rukama.

Divákům vysvětloval, že ve volbách v malých obcích, či ve velkých městech jde jednoduše o to, jestli jste jako občané spokojení s tím, jak politici vaše město vedou. „Pokud vše funguje, není důvod ke změně, pokud ale jako například v Praze spadne za jedno volební období lávka, oznámí vám, že zbourají dva mosty a město rozkopou, je čas uvažovat o změně,“ dal za příklad a zmínil náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), kterému se kvůli špatnému stavu infrastruktury začalo přezdívat „Demolínek“.

V souvislosti s tím zmínil, že v ČSSD získala ve volbách „za odměnu“ v Praze necelá tři procenta. „Poprvé od roku 1990 nemá v Praze ani jednoho zastupitele. No a primátorka Krnáčová prostě zařídila, že to čtyři roky povede úplně někdo jiný,“ narážel tak Kovy na heslo, se kterým primátorka Adriana Krnáčová vstupovala do úřadu.

Tím to ale nekončí. Kovy zdůrazňuje, že ČSSD dostala výprask v celé zemi a po parlamentním debaklu jí tak čekalo i komunální a senátní fiasko. Poté celou situaci ČSSD přirovnal k videu, ve kterém malé dítě, znázorňující ČSSD, naráží hlavou v zrcadlovém bludišti do zrcadel, která zase znázorňují parlamentní a komunální volby.

Věnoval se i propadu KSČM. Připomněl, že právě komunistům dlouhodbě odebírají nejvíce voličů hnutí ANO a „smrt“. Co se týká SPD, ta podle Kovyho zase nepochopila, že tématem komunálních voleb opravdu nejsou uprchlíci, diktát z Bruselu nebo opičí mor, což dával Okamura za vinu ilegální migraci.

„Bohužel pro Tomia lidé zapojili kritické myšlení. Opičí mor neexistuje a západonilská horečka se nepřenáší z člověka na člověka, ale stěhovavými ptáky,“ poznamenal youtuber. Nezapomněl zmínit, že se nedařilo ani TOP 09, zastupitele ztratili také lidovci a propad zaznamenali i Zelení. „Zelení byly z politické mapy vyklíčováni stejně dobře jako zelené pozadí zpoza Marcely Augustové,“ rýpl si Kovy do nepovedeného vyklíčování pozadí při moderování zpráv v České televizi. „Z mrtvých pak vstala ODS, která hodně sázela na antibabišovskou kampaň,“ uvedl a dodal, že se dařilo i hnutí STAN.

„Víte ale, kdo ty volby vyhrál doopravdy? To vám zkorumpovaná média neřekla. Předvolební bizár! Přátelé, komunálky jsou vždy ten nejlepší zdroj předvolebního bizáru, protože si spousta kandidátů dělá svou kampaň svépomocí,“ řekl pobaveně youtuber. Zhrozil se také nad příšerným grafickým zpracováním ze strany SPD nebo prázdnými slogany jako „chceme a uděláme“, jak sdělovala z billboardů ODS ve Valašském Meziříčí.

„Nedivím se ani, že Zelení neuspěli se svým sloganem ‚Nemáme se za co stydět a nebudeme nic skrývat‘,“ zmínil tak plakát pěti mužů, kteří si zcela nazí zakrývají pouze svá přirození. „Něco takového není volební slib, ale výhrůžka!“ dodal youtuber.

Kapitola sama pro sebe pak podle Kovyho bylo Brno. „Tam se tančilo, lezlo do kontejneru nebo jelo na drogách,“ shrnul youtuber na závěr a poděkoval všem, kteří šli volit, jelikož je to prý naše občanská povinnost.

