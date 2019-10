Samková udeřila v Ovčáčkově show: Je třeba znát své nepřátele, proto cestuji do muslimských zemí a poznávám islám!

Moderátor Jiří Ovčáček ve své Talk show na TV Barrandov Samkovou hned v první otázce konfrontoval s její kauzou z roku 2016, kdy byla českou právnickou komorou pokutována za své výroky z demonstrace před tureckou ambasádou. Tam Samková několikrát proklela tureckého velvyslance.

„Tu akci jsem nespunktovala já, to vzniklo spontánně a já byla pozvána den předem, protože se tam měla číst moje kniha Proč nesmí islám do Česka, která způsobila poprask. Tak jsem tam ze slušnosti šla,“ vysvětlila právnička a dodala, že turecký velvyslanec bezostyšně porušoval diplomatický protokol a čeští političtí představitelé mu to dovolovali.

Slova o proklínání podle Samkové byla vyjádřením nesouhlasu s jednáním velvyslance. „Vím toho o islámu hodně, takže vím, jak jsou muslimové pověrčiví. Takže to tzv. prokletí je vyjádřením nesouhlasu jazykem jejich kmene, protože tomu čtenému textu on stejně nerozuměl,“ řekla Samková, „bylo to vyjádření toho, že jím pohrdám, tak aby tomu rozuměl",dodala.

Jiří Ovčáček se na adresu Samkové obdivně vyjádřil za její politickou angažovanost. „Mně osobně je to velmi sympatické,“ pronesl. Samková se podle svých slov o veřejný prostor zajímá od mládí. „Já jsem k tomu byla vedená svým otcem, on dbal na moji politickou výchovu. Vždy jsem třeba měla přístup k samizdatům,“ vzpomínala právnička.

Velkým tématem je pro Samkovou nedostatek svobody v rozhodování a s tím související nedostatek zodpovědnosti. „Lidem je upírána zodpovědnost, na rovině ve vztahu k státu, k obci, k veřejnému prostoru,“ myslí si Samková a Ovčáček ji v tomto názoru podpořil. „Rozhodují za nás nevolení úředníci a různé neziskovky, politika se vlastně trochu děje o nás bez nás,“ řekl Zemanův mluvčí v roli moderátora.

„Také to tak vnímám,“ pokračovala Samková. „Nástup neziskovek jsem zaregistrovala už v 90. letech. Stát jejich prostřednictvím vlastně dovolil privatizaci třeba sociální sféry,“ řekla Samková s tím, že hlavně v politice postrádá nějakou novou ideu. „Politici se hádají o marginálních záležitostech, neřeší se nic principiálního,“ vadí Samkové.

Jako příklad uvedla Samková dávné podnikání Tomáše Bati. „Ten pocit neodpovědnosti vyřešil třeba Tomáš Baťa. Ten dával prostřednictvím odborů svým dělníkům moc, podíl na zisku firmy a s tím spojenou velkou zodpovědnost. Je třeba povzbuzovat lidi, aby podnikali a získávali moc nad svým životem,“ dávala za příklad Samková.

Jiří Ovčáček se poté rozhovořil o fenoménu fake news a neodpustil si v rámci toho kritiku České televize. „To, že se veřejně mluví o tom, že třeba senioři podléhají dezinformacím, je, jako kdyby se říkalo, že jsou hloupí, že ničemu nerozumějí a my jim tu pravdu nařídíme. Ale nikde není žádná autorita, která by měla rozhodnout, co je a není pravda, jak se o to snaží jedna nejmenovaná televize se svým novým pořadem o dezinformacích,“ předkládal své názory moderátor.

Poté se Samková vrátila k tématu islámu, který veřejně kritizuje. „Já se řídím heslem, že je potřeba znát své nepřátele, a proto do muslimských zemí cestuji a islám poznávám. Letos jsem byla v Íránu, a to je krásná země. Íránci jsou milí lidé a měla jsem tam krásné zážitky. Je tam znatelný rozdíl mezi prostým lidem a tamními vládci a ideologií,“ prohlásila Samková.

Ovčáček hned přispěchal se svým názorem na nošení hidžábu. „Já třeba nerozumím schizofrenii západních nevládních organizací, které na jedné straně kritizují islámské země, které přikazují nosit hidžáb, a na druhé straně na vlastním území nošení hidžábů velmi podporují a jsou proti jejich zákazům,“ opět kritizoval neziskovky Ovčáček.

„Je třeba si uvědomit, že hidžáb není projevem svobodné lidské vůle, ale je to důsledek ideologie, která ho přikazuje. Proto jsou ženy, které nechtějí nosit hidžáb, třeba v Saúdské Arábii trestány a bity, protože tím dokazují, že chtějí svobodu, a toho se režim bojí,“ souhlasila Samková.

Podle ní je od západního světa pokrytecké, že kvůli ropě a vlastní ekonomice podporuje stát, který pošlapává základní lidská práva. „Ale on se jednou někdo fakt naštve a hodí jim bombu na Ka’bu,“ dodala ironicky.

Posledním tématem euroskeptika Ovčáčka se stala Evropská unie, kterou odmítá také Samková. Podle ní je velkým problémem fakt, že se nám Brusel snaží do hlavy vtloukat nové evropské hodnoty. „My tu naši kolektivní evropskou duši už ale máme, takže nám ji nemusejí tak podsouvat,“ řekla Samková a pokračovala, „místo toho nám berou naše národní identity“, vysvětlovala právnička, kde vidí důvody současných rostoucích protievropských tendencí.

autor: jma