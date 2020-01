Schillerová má trable s živnostníky. Snížit daně? Ano, ale...

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy prohlásila, že by zaměstnancům ráda snížila daně, ale aby to mohla udělat, fakticky by tím živnostníkům daně zvýšila. Živnostníci prý v plánech vlády představují určité trable, které je třeba vyřešit, pokud chce vláda splnit to, co slibovala. Prozradila také, že má více kadeřnic a ty už se těší na zavedení dalších vln EET.

Vláda trvá podle Schillerové na tom, že zruší tzv. superhrubou mzdu, ale musí vyřešit problém s podnikateli a živnostníky, protože těm by po zrušení superhrubé mzdy daně vzrostly.

„My máme závazek stanovení 19procentní daně. Zůstává ale skupina podnikatelů, která dnes má patnáctiprocentní daň a po zrušení superhrubé mzdy by měla 19 procent. Původně jsem to měla koncipováno tak, že bychom jim uznali část pojistného do výdajů, aby došlo k jakési překompenzaci. Zůstala ale stále skupina lidí, kterým bychom efektivně zvýšili daň. Jsou to například občané, kteří mají příjmy z pronájmu. A to je velký problém, jenž se musí v rámci koalice vydiskutovat. Samozřejmě narážíme i na to, že náš koaliční partner s tím má problém,“ ukázala Schillerová na ČSSD.

Neobává se však, že by zavedení dalších vln EET, s nimiž počítá a které budou znamenat další zátěž pro podnikatele, odradilo občany od podnikání. Elektronická evidence tržeb naopak podle ministryně přinesla řadu pozitiv. Zvedla mzdy v oblasti pohostinství, a tím i další odvody do systému, což podle Schillerové v podstatě splňuje cíle, s nimiž Andrej Babiš jako ministr financí EET zaváděl, aby narovnal podnikatelské prostředí v Česku.

„Jsem přesvědčená, že EET už nikdy nikdo nezruší, protože se stalo nedílnou součástí ekonomiky. EET prošlo testem ústavnosti už jednou. Ústavní soud konstatoval, že je to legitimní nástroj prověřování daňových povinností. Měl k tomu některé dílčí výhrady, které jsme bezezbytku naplnili. V tom si věřím,“ zdůraznila členka vlády.

Prozradila také, že její kadeřnice, má jich prý víc, mají ze zavedení EET radost.

„Já mám kadeřnic více. Ony mají naopak velkou radost ze snížené daně z přidané hodnoty. Žily totiž v tom, že se jim DPH sníží na 15 procent, ale já jsem je překvapila, že to bude až na deset procent. To bylo naše velké poučení z první vlny EET, tehdy velmi zafungovalo snížení DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů. My jsme samozřejmě nepočítali s tím, že se to projeví v konečné ceně, ale že si to majitelé restaurací ponechají, což se také ukázalo. To samé děláme ke třetí a čtvrté vlně EET,“ pravila.

