Schillerová v Bruselu: Praze se nelíbí plán Komise rozhodovat v Unii o daních většinově

Je to podle ní „strašně citlivé“ téma související s příjmovou stranou státního rozpočtu. „Musí to být předvídatelné a z velké míry to souvisí i s národní integritou, protože máme daně, které jsou výslovně národní otázkou,“ řekla ministryně a připomněla, že návrh z minulého týdne zatím nemá konkrétní legislativní podobu.

Nápad předložil komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici s tím, že umožní větší akceschopnost a rychlejší přijímání změn, do suverenity členských zemí by prý nezasahoval. Přesun k většinovému rozhodování by podle něj mohl nastat v několika fázích do roku 2025.

Podle Schillerové je ale naopak jednomyslnost namístě. „Tam vedeme diskuse, musí se naslouchat všem zemím, jejich názoru a hledat vyvážený kompromis. Vždy budu podporovat, aby byla jednomyslnost,“ poznamenala.

Členské země potřebu jednomyslného souhlasu u daňových otázek využívají někdy k prosazení svých témat. Komise připomíná například český postup, kdy Praha kvůli své snaze prosadit možnost využívat přenesený systém daňové povinnosti známý jako reverse charge řadu měsíců blokovala možnost přesunu elektronických publikací do nižší sazby DPH.

„Bylo uvedených pár příkladů, ale nebyl tam jenom reverse charge, ale i další případy,“ poznamenala ministryně. Podle ní právě jednomyslnost naopak vedla k tomu, že se Praze věc podařilo prosadit. Evropská komise už v minulých dnech dostala z české strany příslušnou žádost o možnost systém spustit.

Komise před týdnem vyzvala členské státy i Evropský parlament k rychlé diskusi o plánu, věc by v květnu mohl schválit summit EU v rumunském Sibiu.

Schillerová se dnes v Bruselu účastnila rozšířeného jednání euroskupiny, tedy schůzky ministrů financí zemí platících eurem. Ministry ostatních zemí pravidelně zvou k diskusi o plánech na prohlubování evropské měnové unie. Večer ji ještě čeká diskuse s ministry financí skupiny převážně severských států eurozóny, někdy s odkazem na středověký severoevropský městský obchodní spolek označované jako „Nová hansovní liga“.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Občané potvrdili, že stát je důvěryhodným partnerem Ministryně Schillerová: Státní dluh se v loňském roce podařilo snížit o 2,7 miliardy korun Kontroly svateb byly v pořádku, trvá na svém Schillerová Vláda chce zrušit superhrubou mzdu až v roce 2021, oznámila ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab