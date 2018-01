Schulz vypustil další ostrý výrok: Žádná horní hranice pro příjem uprchlíků!

Podle Martina Schulze je rozhodující otázkou, jestli budou koaliční rozhovory, nebo nové volby. „Můj postoj v této otázce je zcela jasný. Nemyslím si, že jsou pro nás nové volby dobrou volbou,“ řekl Schulz směrem k šesti stovkám delegátů, jež mají dnes rozhodnout o tom, zda SPD zahájí, či nezahájí koaliční rozhovory s CDU/CSU.

Pokud by byl sjezd proti, je velmi pravděpodobné, že by následovaly právě předčasné volby, informovala ČTK. Předseda SPD Martin Schulz je však přesvědčen o tom, že by SPD měla učinit další krok k pokračování velké koalice. Jedním z hlavních důvodů je to, že v sondovacích rozhovorech, které předcházejí vlastnímu koaličnímu vyjednávání, dokázala prosadit dost ze svého programu. Schulz zdůraznil především oblasti školství, pečovatelské služby, boje proti dětské chudobě nebo evropské politiky.

V jednání o koaliční smlouvě by se podle Schulze mohlo SPD podařit prosadit i další priority. „Budeme do posledního dne bojovat za výsledky, s nimiž můžeme s dobrým svědomím předstoupit před naše členy,“ uvedl. V této spojitosti zmínil zdravotnictví, otázky pracovního trhu nebo migraci.

„Se sociálnědemokratickou stranou nebude v žádném případě žádná horní hranice pro uprchlíky,“ zdůraznil Schulz, podle kterého SPD prosadí více, pokud jde o slučování rodin migrantů. ČTK uvedla, že v sondovacích rozhovorech se strany dohodly na tom, že by do Německa nemělo přicházet více než 180 000 až 220 000 běženců ročně. Každý migrant by měl mít také možnost podat žádost o azyl.

Podle některých kritiků by ale další účast SPD ve velké koalici mohla vést k posilování stran na pravém okraji. „Kdo ale říká, že nové volby je také neposílí? Nová vláda nemůže pokračovat tak jako dosud. SPD v ní musí být viditelnější a slyšitelnější než v minulosti,“ reagoval na slova kritiků Schulz, podle kterého musí být ve vládě stejný počet mužů a žen.

autor: nab