Schváleno. Koalice Merkelové a sociálních demokratů jede dále

Němečtí sociální demokraté řekli „ano“ pokračování velké koalice CDU/CSU Angely Merkelové a německých sociálních demokratů. Právo vyjádřit se k otázce pokračování velké koalice využilo 78 procent členů německé sociální demokracie, přičemž 66 tázaných se vyslovilo pro pokračování současné vlády a 34 procent se vyslovilo proti tomuto záměru. 161 dní po volbách do dolní komory německého parlamentu je tedy ruka v rukávě a stabilní vláda s důvěrou parlamentu bude obnovena.

Celý článek v němčině naleznete zde.

Hlasitý kritik velké koalice, mladý sociální demokrat Kevin Kühnert, na sociální síti Twitter neskrýval své zklamání. Za úspěch by považoval jen odmítnutí koalice s Merkelovou. Za pozitivní považuje jen to, že se podařilo členskou základnu vybičovat k akci a k vedení vnitrostranické diskuse. V příštích čtyřech letech by si prý SPD měla zachovat energii z posledních týdnů a nechovat se tak jako v posledních letech.

Sociální demokraté prosadili do nové koaliční smlouvy celou řadu svých předvolebních slibů. Kupříkladu se zvýší přídavky na děti, školy dostanou více peněz na žáky a studenty. Koaliční smlouva také předpokládá významný nárůst pracovníků bezpečnostních složek na lokální i na federální úrovni. Nově má vzniknout 7 500 pracovních míst.

Koaliční smlouva se věnuje také otázce slučování rodin uprchlíků. Do Německa by mělo přijít maximálně tisíc osob měsíčně. Ne víc.

autor: mp