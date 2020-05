Schwarzenberg: Lavrov nepochopil, co je to svobodná země a demokracie. Rusko míří k diktatuře

reklama

„Myslím, že to celé vychází z toho, že Sergej Lavrov, který vyrostl a dlouho žil v Sovětském svazu a nyní pod Vladimírem Vladimírovičem Putinem, vůbec nepochopil, co znamená svobodná země a demokracie. Že totiž ani prezident, ani vláda, nikdo v této zemi nemůže měnit rozhodnutí svobodně zvoleného zastupitelstva v čele se starostou. Na to nikdo nemá právo. Samozřejmě, je těžko představitelné, že by se někde ve velké ruské říši nějaké zastupitelstvo odvážilo nejednat v souladu s Moskvou. Sovětský svaz byl tvrdou diktaturou a nynější je Rusko k ní opět na nejlepší cestě,“ poznamenal Schwarzenberg.

„Ale my musíme trvat na své svobodné demokracii, jejíž jedna z výhod je, že místní orgány nejsou podřízeny orgánům státním. Toto si musí každý uvědomit a doufám, že to pochopí i ruský ministr zahraničí. I kdyby se vláda stavěla na hlavu a pan prezident poskakoval před Lány, tak to ještě neznamená, že je musí svobodně zvolené zastupitelstvo poslouchat,“ uzavřel bývalý šéf české diplomacie.

Lavrov v ruské televizi RBK prohlásil, že vysvětlení o vlastnictví sochy maršála Koněva Prahou 6 je „dětinské“. „Myslím, že je to nějaké dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky ležela na bedrech českého státu. Navíc jsme do poslední chvíle věděli a česká strana nám to potvrdila: památník byl v záznamech českého ministerstva obrany. A najednou, když jej odstranili, nám stydlivě říkají: Víte, nebyl v našem vlastnictví, byl ve vlastnictví u toho starosty,“ uvedl.



Prohlásil, že odstranění sochy je „nepřijatelné“ a čeští diplomaté budou mít na nadcházejících jednáních co vysvětlovat. Také zdůraznil nutnost zjednat nápravu. Pomník dle něho musí být obnoven. Prý je tak nutné učinit na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993.



To ale naše diplomacie popírá. České ministerstvo zahraničí už počátkem dubna uvedlo, že odstranění sochy Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Česká strana též nabídla případný přesun sochy do Ruské federace.

Vystoupení Lavrova, v němž padlo, že Češi na jednání budou muset „velice vážně vysvětlovat a vysvětlit, jak se chystají situaci napravit“, česká diplomacie kritizuje. Podle českého ministerstva zahraničí takováto prohlášení nepřispívají k vytvoření atmosféry pro věcná jednání.

„Je-li zájem ruské strany na konstruktivním jednání skutečný, tón i obsah jejích vystoupení by tomu měly odpovídat,“ vzkazuje resort ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).



Rusku zároveň dodává, že navzdory současné situaci má Česko i nadále zájem na obnovení standardních bilaterálních vztahů s Ruskou federací. „Potvrzuje to i náš návrh na zahájení konzultací v souladu s článkem 5 Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z minulého týdne,“ připojuje ministerstvo.

