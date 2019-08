Schwarzenberg v ČT: Nepřítel a ničitel! Na Zemana se to jen valilo

Vládní krize je u konce – kabinet Andreje Babiše bude příští týden kompletní. Prezident by měl nového ministra kultury jmenovat v úterý. Na jak dlouho však bude klid? Do čtvrtečního pořadu Interview na ČT24 si Daniel Takáč jako hosta tentokrát přizval místopředsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a čestného předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga, aby se jej zeptal, jak podle něj vládní koalice přestojí jednání o státním rozpočtu nebo případnou obžalobu premiéra v kauze Čapí hnízdo.

Od úterý bude mít Česko nového ministra kultury. „Zaorálek je letitý a zkušený politik, jak kulturní je, to nevím. Ale personálně poškodil ve své době Ministerstvo zahraničí,“ upozornil na nešťastnou personální politiku s tím, že když byl šéfem české diplomacie odcházeli z resortu výteční lidé a přiváděl jiné lidi spíše ze stranických důvodů. Pozitivně ale upozornil na jeho zahraniční politiku jako takovou.

Velké Zaorálkovo plus podle Schwarzenberga je, že má silnou pozici v ČSSD, je vzdělaným člověkem, dobrým řečníkem, byť na vkus čestného předsedy TOP 09 někdy hovoří až příliš dlouho. Jaké má slabiny, nechtěl příliš rozebírat, to se teprve ukáže. „Uvidím, jakou bude mít personální politiku na Ministerstvu kultury, a také zda bude schopný se prosadit proti premiérovi, proti ministryni financí, aby dostal dostatečně peněz do svého resortu,“ popisuje Schwarzenberg, na čem se pozná, jak silný skutečně je.

Udělala ČSSD dobře, že našla nového kandidáta na post ministra kultury než Michala Šmardu? „Měla vydržet. Hlavně pan Šmarda to měl vydržet. Vyklidit bitevní pole, to je vždy porážka,“ říká Schwarzenberg. Odpověď na to, zda šlo o Šmardovo svobodné rozhodnutí, prý není zcela jednoznačná. „Byl na něj vyvíjen obrovský tlak,“ dodává s tím, že jeho rezignace byla chyba.

Po této kauze bude mít prezident, a nejen ten současný, při obsazování vlády nad předsedou vlády navrch. „Při nejbližší příležitosti to bude jistě prezident opakovat,“ je si jistý čestný předseda TOP 09. Babiš podle jeho slov právem cítí, že je jeho pozice daleko slabší, souvisí s tím do jisté míry i jeho ohrožení kauzou Čapí hnízdo. „Proto Babiš samozřejmě bere veškerý ohled na prezidenta,“ shrnul Schwarzenberg.

„Ústava tu není proto, aby připravila kolbiště, má dávat jasná pravidla. A ona by tu byla, kdyby se jí lidé drželi, asi to ale vychází už z módy,“ dodal posmutněle Schwarzenberg. Jak dát tedy současnému či budoucímu prezidentovi najevo, že takto se nepostupuje? „Otázkou je, zda si spíš někdo dovolí na prezidenta,“ zamyslel se čestný předseda, kterého překvapilo, jak všichni politici před Zemanem poslední léta couvali.

„Zeman bude zachráněn. I ČSSD bude poslušně hlasovat, ačkoliv je Zeman největší nepřítel a ničitel demokracie,“ sdělil následně skepticky k ústavní žalobě na Zemana. Situace je přitom tak závažná, že je skutečně třeba uvažovat v intencích, že by prezident Zeman dále nebyl prezidentem. „Porušuje ústavu a v tom případě nemá být hlavou státu,“ řekl rezolutně Schwarzenberg.

Vládní krize bude stejně zežehnána jen na velmi krátkou dobu, predikuje Schwarzenberg. ČSSD brzy zjistí, že se bude muset profilovat a premiérovi se postavit, jinak vymizí úplně. „Otázka, jak se profilovat, proto bude klíčová. Sociální demokracie se nyní musí vůči Babišovi projevit jako silná strana,“ radí čestný předseda, co by měla ČSSD udělat pro svou záchranu. Začít s tím prý mohla u jednání o státním rozpočtu, nebo až bude předseda vlády případně obžalován či pokud Evropská komise řekne, že předseda vlády je ve střetu zájmů. „Něco přijde, ale nevím, když teď ČSSD kapitulovala, jak bude kapitulovat dál,“ přemítal nad tím, zda je další vládní krize za rohem.

Závěrem nabídl Schwarzenberg svůj pohled na budoucnost sociální demokracie. Pouze když najde odvahu zaujmout vlastní stanovisko a držet se jej, mohla by ustát vládní angažmá a zůstat významnou stranou na české politické scéně. „Nemůže ale pořád jenom něco prohlašovat a pak couvat. To ji zničí. ČSSD to nemá lehké, nepřišla v posledních letech s novými myšlenkami. Je to, jako když sedíte před šálkem čaje s pytlíkem, který pětkrát vylouhoval, ten už byste také neměl rád,“ pousmál se Schwarzenberg.

Závěrem zhodnotil i to, jak si Česko připomnělo události let 1968 a 1969. „Připomněli jsme si je důstojně. Jenom mě vždy udivuje, že my vždy oslavujeme nejvíce to, co v českých dějinách byly porážky,“ postrádá Schwarzenberg v oslavách jistou logiku.

