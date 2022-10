Sebrat dávky, směr Rusko a kopat do pr... Takto příznivci pětikoalice ve svých „bublinách“ drtí demonstranty

reklama

„No, hustý to je,“ konstatoval na náš dotaz pražský zastupitel z ODS. „Nemyslel jsem, že se to bude opakovat. Většinou jsou lidi nadšení z první akce, ale v čase euforie opadá. Tady sice už nebylo tolik lidí jako na začátku září, ale přesto ten počet překvapil. A ještě bylo hnusně, pršelo. I přesto ti lidi přišli, často přijeli i z druhého konce republiky. To se mi fakt nelíbí, začínám mít ze společenské nálady obavy,“ komentoval situaci a připomněl však vzápětí, jak vláda dle jeho názoru pracuje pro lidi: „Oni to bohužel neumí docenit. Když se podíváte, kdo na ty demonstrace chodí, od pohledu jsou to sociálně slabší lidi, jejichž inteligence nebude valná. Oni nedokážou vyhodnotit kroky vlády, je to na ně moc složité. Logicky tak přijmou spíš jednoduché fráze a snadná řešení, která nabízejí organizátoři té demonstrace – jako třeba obnovení plynu z Ruska, vystoupení z EU a podobně. Nerozumí geopolitice, neznají souvislosti. Možná bych je měl litovat, ale neumím to. Myslím si, po tchatcherovsku, že každý z nás má v sobě schopnosti rozvíjet se a učit se. Ale kdo nechce, tomu nepomůže nic. Proto je nelituju…“

Fotogalerie: - Nenásilná revoluce

Pohrdavé příspěvky na adresu demonstrantů lze nalézt i na stranických uzavřených forech na sociálních sítích. Členové ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a lidovců si ve většině případů neberou žádné servítky: „…Slet české podřadné lůzy. Vůbec ty nácky nebrat vážně,“ objevilo se například ve skupině příznivců SPOLU. „Podporují masového vraha…“

„Sebrat dávky, otočit směrem k Rusku a kopat do prdele…“

Psali jsme: „Šok! Spousta Čechů bude bez práce.“ Jindřich Rajchl viděl, co mnozí ne. Zásadní informace V Praze demonstrace, v Ostravě demonstrace. A Jakub Janda se raduje, že si vjeli do vlasů „Majznout mokrou útěrkou!“ Varování pro Fialu i Pekarovou od těch, co jen naslouchali Mezinárodní rozměr demonstrace: Návštěva přijela. „Svobodu!“ znělo Václavákem

„Já teda vůbec nevěděla, že nějaká demonstrace vůbec je,“ napsala další žena v uzavřené skupině. „Chtěla jsem muži dnes ukázat svatováclavský průvod. Jeli jsme na Václavák a koukám jak puk, co tam je. Veškerý program na dnešek byl kvůli nim zrušen. Neposlouchala jsem nic a šli jsme hned pryč. Až teď čtu, co tam bylo. Hnus.“

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 34617 lidí

Objevili se i diskutující s jasným názorem na to, jak se má celá situace řešit: „Dokud nebude státní exekutiva důsledně sankcionovat zcela zřejmé projevy souhlasu s agresí na Ukrajině, souhlas s genocidou, dokud tady budou zcela beztrestně fungovat dezinformační a lživé weby, které jsou financovány za peníze Ruska, drzost a agresivita této kolaborantské spodiny a chátry se bude jen a jen stupňovat.“

„Vlastizrádci,“ kontroval mu další. „Kupovat plyn od masového vraha, od našeho bývalého okupanta, lháře a zloděje. Plyn vykoupený lidskou krví. Kus národa je prostě pod vlivem proruských webů. Je třeba tato média likvidovat. Zákon na to.“

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Abychom však byli spravedliví, našla se i světlá výjimka. Mladý občanský demokrat Adam Bartošek neváhal zkritizovat přístup svého stranického šéfa a premiéra Petra Fialy: „Označovat ty lidi za kolaboranty je debilita. Většina z těch, co tam byla, nesympatizuje s Ruskem o nic víc než naše vláda. Mají pouze strach o svoji budoucnost a existenci. Nikdy se nezavděčíme všem. Čím se ale nezavděčíme vůbec nikomu, je povýšenost a pohrdání. Nebudu nikoho jmenovat, ale je úsměvné, že nejsprostěji označují účastníky demonstrace naši představitelé, kteří jindy tak hlasitě kritizují Zemanovo a Babišovo rozdělování společnosti. Pokrytectví.“

Na jeho příspěvek se rozvinula bohatá diskuze, v níž byl však souhlasný postoj ve výrazné menšině: „Já bych s nimi vůbec nejednal jak s diskuzním partnerem,“ napsal na to jeden z Bartoškových spolustraníků. „To, co ty individiua dělají a názory, které zastávají, nejsou nic jiného než bezpečnostní riziko pro Českou republiku, svobodu a demokracii, navíc řízené sabotéry a kolaboranty. A podle toho bychom k nim měli přistupovat.“

Ostře se k demonstrantům vyjádřil i další diskutující: „Já mám vůči vládě také výhrady, nicméně to, co demonstrovalo na Václaváku, je (až na pár výjimek) lůza a dno společnosti. Byli tam primárně příznivci Putina, komunisti, náckové atd. To jsou lidi, co nás nikdy nevolili a ani volit nebudou. Takže jsou mi nějaké jejich demonstrace ukradené a vůbec bych se tím nevzrušoval. Lidi, co tam byli, jen chtějí ždímat peníze od státu a nic nedělat. Takovým nemůžeme ustupovat.“

Psali jsme: „Šok! Spousta Čechů bude bez práce.“ Jindřich Rajchl viděl, co mnozí ne. Zásadní informace „Velmi příjemně strávená sobota.“ Zatímco Václavák byl ve varu, toto dělal Fiala „Fialo, nejsem žádný ruský troll. Hňupe!“ Ševčík se rozzuřil na pódiu. Václavák běsnil s ním „Proruští sympatizanti,“ vzkázal Fiala na Václavák. Plné náměstí žádá demisi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.