Ostuda pro Hřiba a Svobodu. Praha dostala reklamu hrůzy. Pro celý svět

Nemyslí tím přitom město jako takové. Kovacs, jenž má přes 1,32 milionu odběratelů a pravidelně má u svých videí statisíce či jednotky milionů zhlédnutí, naši metropoli přiblížil záběry na historické jádro a hovořil o jeho jedinečnosti. Problémem však dle něj, že si vedení Prahy při přemýšlení o tomto našem jedinečném městě mělo položit „zásadní otázku“: „Kam dám svoje SUV?“



Komentátor tím satiricky mířil na to, že vedení Prahy umožnilo ukázat, že „neocenitelné historické památky jsou ideálním místem pro zaparkování aut“, což propojil se záběry na zaparkovaná auta v historickém jádru Malé Straně, kde turisté v klikatých uličkách naráží například na „úložiště automobilů“ pro různé úřady a diplomatická zastoupení.







Nechybí ani záběr na parkoviště, které se rozléhá před Valdštejnským náměstím, tehdy hned u vchodu do sídla senátu.







Tím to však nekončí. Zmínku si vysloužil i Karlův most. „Ukázalo se, že šest století staré středověké mosty, chráněné UNESCO, jsou skvělým krytým parkovištěm,“ glosuje pak Kovacs stav této památky, což potvrzují následné záběry.





A z Karlova mostu se přesouváme směrem ke Staroměstskému náměstí. Po cestě na něj mají totiž lidé opět co „obdivovat“. „Krásné fasády. Katedrála svatého Klimenta, salon thajských masáží vedle katedrály svatého Klimenta,“ zní s poukazem na rikšu, která slouží jako poutač na thajský salón s blikajícím neonovým značením.







K bytové situaci v centru města Kovacs podotkl, že by se sice chtěl místních nájemníků zeptat o „zvěstech, že oligarchové z Východu skupují místní byty“, avšak nikdo z jeho tmu „neumí rusky ani čínsky“.



Nezbylo mu tedy nic jiného, nežli jít obdivovat krásy Václavského náměstí, a to přímo od budovy Národního muzea, lemovaného magistrálou. Kdo se tak do něj vydá na výstavu od hlavního nádraží, musí dle pořízených záběrů počítat s tím, že prvně uzří okolní prostory využívané jako veřejné WC. „Všude kolem jsou louže výkalů,“ komentuje to tvůrce, načež pokračují záběry z okolí podchodů u hlavního nádraží, které jsou pro jistotu místy zcenzurované.







Za „genialitu“ vedení Prahy v oblasti dopravy, kterou má na starosti exprimátor hlavního města a první náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) pak přímo komentátor označili náměstí I. P. Pavlova, které popsal coby „pěší zónu pro auta“, jak naznačují značky označující pěší zóny i parkoviště hned za sebou.

Objevuje se však také fotografie primátora Prahy Bohuslava Svobody a ozývá se, že jeho koalice zřejmě „nesnáší pěší, cyklisty a městské plánování k nim přátelské“. „Doufám v tom, že se někdo na radnici konečně probudí a uvědomí si, že to takhle dál nejde,“ uzavírá Kovacs, že zatím mu Praha připomíná pohlednice z Turkmenistánu v 70. letech.

Celé video můžete zhlédnout zde: