Šéf Motola přišel k Moravcovi a dal na stůl čísla: V roce 2019 zemřelo na chřipku 1500 lidí, nakazilo se 996 tisíc, takže...

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, ředitel VZP Zdeněk Kabátek a šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ludvík se snažil ukázat, že koronavirus není v České republice tak velkým problémem, aby mu média věnovala neustálou pozornost. Dušek oponoval, že to v České republice mohlo vypadat mnohem hůř. I on však v dnešní situaci vyzýval k optimismu.

„Já bych chtěl využít té příležitosti, že jsem tady, a poděkoval všem zdravotníkům, kteří v první linii pečují o covid-nemocné. Děkuji,“ začal Kabátek.

Jako ředitel VZP se prý musí věnovat ekonomické situaci pojišťovny, která počítá s propadem na straně příjmů asi 31 miliard. Ale vláda rozhodla o navýšení plateb za státní pojištěnce, takže propad nakonec bude asi jen 18 miliard. Propad se objeví i na straně výdajů, takže celkový výpadek pro VZP bude asi 22 miliard. Toto se prý vykryje rezervou, kterou VZP vytvořila v minulosti.

Miroslav Ludvík nabídl na koronavirovou pandemii specifický pohled.

Pozornost diváků obrátil také ke spalničkám. Zatímco v České republice mohl jeden občan nakažený koronavirem nakazit asi 3 další lidi, u spalniček jeden nakažený předá nemoc 18 dalším lidem. „Jen v roce 2019 se spalničkami nakazilo 90 tisíc lidí a skončilo to smrtí několika set dětí,“ varoval Ludvík.

„Já opravdu velmi a velmi kritizuji WHO, protože tady chybí ta její koordinační role, aby lidé pochopili, o co opravdu jde, protože ten virus je neuvěřitelně marketingově schopný. Já teda budu velmi otevřený, i když si to asi odskáču, ale já si myslím, že chyba je ve vedení WHO,“ vypálil Ludvík s tím, že WHO teď vede Afričan, ačkoli podle Ludvíka mohl být zvolen i jiný kandidát, např. britský epidemiolog nebo velmi schopná lékařka z první linie z Pákistánu. Oba by, podle Ludvíka, mohli situaci zvládnout snad i lépe.

Dušek upozornil, že je stále ještě brzy na vyhodnocování koronavirové pandemie, protože tato pandemie stále ještě probíhá a v některých zemích jí podlehla opravdu velká řada lidí. V České republice to bylo podle Duška tak, že jeden nakažený Čech mohl nakazit asi 2,6 další osoby. Celosvětová měření ukazují, že jeden nakažený mohl nakazit 5 až 6 dalších lidí. Kdyby se toto stalo, mohly ty následky být opravdu strašné. „A pro mě je důležité, že se toto nestalo,“ zdůraznil jasně Dušek.

„Každý jednotlivý den, který měříme, ukazuje, že ta epidemie jde dolů a dokonce že mizí,“ uklidňoval Dušek diváky.

Reprodukční číslo se prý dnes pohybuje na úrovni 0,7. To znamená, že jeden nakažený člověk nenakazí nikoho dalšího. „Může se stát, že ta epidemie v budoucnu znovu vzplane, ale dovolte mi, abych tady byl pozitivní. My jsme velmi dobře připravení. Pokud ta epidemie propukne, tak propukne lokálně a my jsme na to v tuto chvíli velmi dobře připraveni. Já jen doufám, že to nebude znít příliš nafoukaně,“ pravil do kamer Dušek. „Poroučení větru a dešti tady už bylo,“ zavzpomínal Dušek na časy, kdy nad touto zemí panovali komunisté, „a já chci odpovědět s pokorou k té přírodě,“ dodal ještě.

Když dostal znovu slovo Ludvík, prohlásil, že nemocnice se mohou vrátit k plnému provozu až v září nebo v říjnu. Jednak proto, že se lidem často nechce přes léto ležet v nemocnici, a jednak proto, že lékaři, sestry a další pracovníci měli v posledních týdnech tolik práce, že prý by Ludvík neměl to srdce jim dovolenou odpírat.

Z úst Ludvíka také zaznělo, že zdravotníci se až pětadvacetkrát za den převlékali z jednoho ochranného obleku do druhého, při péči o jednoho covid-pacienta, což bylo velmi náročné.

Moravec otevřel ještě jedno téma, když poukázal na to, že o tisíce lidí poklesly počty občanů, kteří docházeli na preventivní onkologická vyšetření.

Dušek poděkoval Moravcovi za to, že toto téma otevřel, a důrazně požádal všechny občany, aby docházeli na preventivní vyšetření, aby se včas zachytilo onkologické onemocnění, pokud ho mají.

Současně ocenil celé české zdravotnictví za to, že máme robustní nemocniční kapacity, které lze v různých situacích využít, i když Dušek doufá, že se nikdy nedostaneme do tak špatné epidemiologické či jiné situace, která by náš zdravotnický systém využila na maximum.

Jak Dušek, tak Kabátek, tak Ludvík volali po tom, aby do českého zdravotnictví dál plynuly solidní peníze za státní pojištěnce.

Ludvík v závěru požádal všechny léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) či domovy pro seniory, aby se připravily na možný podzimní návrat koronaviru, protože nelze vyloučit, že nastane, a právě v domovech pro seniory a v LDNkách by mohl řádit. Podle Ludvíka si máme zkrátka a dobře připravit něco jako chytrou obranu pro místa, kde by koronavirus mohl kupříkladu na podzim udeřit znovu.

