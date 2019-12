Šéf ODS mluvil o Babišově tenisu s kmotry. Ale příšerně se to proti němu otočilo. Premiér nám totiž poslal SMS a jména, ze kterých se Fialovi zatmí

Anketa Chcete šéfa ODS Petra Fialu za premiéra? Chci 2% Nechci 98% hlasovalo: 6223 lidí

Jelikož je slovo kmotr hojně skloňované a často i paušalizované, ParlamentníListy.cz se obou protagonistů zeptaly na detaily. Od Petra Fialy jsme chtěli slyšet, koho přesně měl na mysli, a také to, zdali se některý z údajných kmotrů nemohl pochlubit členskou legitimací ODS. Otázky odešly v pondělí. Zbytečně. Fiala nereagoval. Také proto jsme se připomněli v úterý. Ani tentokrát jsme příliš nepochodili.

„Pan předseda Fiala je zaneprázdněn, nicméně myslím, že jako odpověď postačí následující článek, kde sám pan premiér říká: ‚Já pana Rittiga znám dlouho, znám ho z tenisových turnajů z Prostějova, tykáme si.‘“ Václav Smolka, mluvčí ODS, ještě poslal odkaz na článek bulvárního Blesku.

Víc nic.

Dodejme, že údajný kmotr Ivo Rittig patřil do řad občanských demokratů a spíše než s obchody je v posledních měsících spojován s bojovými sporty a jejich čelným představitelem Karlosem Vémolou.

ParlamentníListy.cz současně s dotazy na předsedu opoziční ODS oslovily v pondělí také premiéra Babiše. Jeho reakce byla opět bleskurychlá. „Zeptejte se pana předsedy Fialy, kdo jsou podle něj ti kmotři, se kterými jsem hrával. Já jsem je tenkrát za kmotry nepovažoval, já jsem chodil hrát tenis do Prostějova, kde občas hrávali Topolánek a Langer na turnajích. Nevěděl jsem, že pan Fiala mluví o bývalém předsedovi ODS a premiérovi Mirku Topolánkovi jako o kmotrovi a o bývalém ministrovi vnitra stejně,“ sdělil naší redakci premiér.

Doplňme, že TK Agrofert Prostějov, kde se zmíněné turnaje odehrávaly, je český tenisový klub založený v roce 1900. Nejlepší období existence nastalo po sametové revoluci, kdy se předsedou stal Miroslav Černošek, mimochodem někdejší obchodní partner Andreje Babiše. Od roku 1990 představuje TK Agrofert Prostějov nejúspěšnější český tenisový klub. K roku 2011 v něm hrálo 120 závodních tenistů včetně Petry Kvitové a Tomáše Berdycha.

