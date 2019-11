Šéf Pirátů Bartoš promluvil: Nejsme strana kreténů. A Hřib je dobrý primátor

Od svého vzniku v roce 2009 Piráti staví na tom, že věci řeší otevřeně a opravdu nic neskrývají. Zvědavým očím je volně přístupné i pirátské fórum a předseda strany Ivan Bartoš je tomu rád, i když to znamená, že teď debaty Pirátů, ve kterých nechybí ostrá slova, plní stránky novin. Bartoš má za to, že by napříště někteří členové strany měli lépe vážit slova, třeba se sejít a vyříkat si věci osobně.

Stejně tak je rád za veřejný pirátský registr schůzek s lobbisty, i když se ukázalo, že ne všechny schůzky se tam nakonec objevily, jak bylo patrno u pražské zastupitelky Michaely Krausové, která se scházela s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem obžalovaným v korupční kauze. Když vyšlo najevo, že o svých schůzkách neinformovala v pirátském registru, za což byla kritizována, vyjádřila se o Pirátech jako o „straně plné kreténů“.

Michaela Krausová Piráti



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš s Krausovou nesouhlasí. „Nepoužívám taková slova, ani tak o lidech nepřemýšlím,“ zdůraznil Bartoš.

Nemyslí si ale, že by Krausová udělala fatální chybu, když o svých schůzkách neinformovala. Pokud šlo o osobní schůzky, pak v registru být nemusely. Ale kolegové Michaely Krausové o tom měli alespoň slyšet. V žádném případě to však neznamená, že by Piráti měli ambici ovládat osobní životy svých členů.

„To je hloupost. Já manželku potkal v Pirátské straně, po roce jsme se vzali, jsme spolu čtyři roky i v republikovém výboru. Velmi často hlasuje proti návrhu předsednictva, tudíž i proti mému, nebo ho opravuje. Já jsem naštvaný, že oponuje mému super návrhu, ale někdy zjistím, že zcela právem. Neumím si představit, že bychom členům diktovali, s kým mají randit nebo za koho se vdávat. Důležité ale je, aby to kolegové v práci věděli, aby chování člověka bylo zodpovědné nejen k sobě samému, ale i k tomu, jaký obraz to může vytvářet,“ prohlásil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec pochválil pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba. Je to podle něj dobrý primátor. Piráti se prý nechystají na pražské radnici do opozice, jak se o tom spekulovalo

„Myslím, že Zdeněk Hřib odvádí velmi dobrou práci. Četl jsem v novinách spekulace, že Bartoš pochybuje, zda je dobré, že je Hřib na radnici. Vůbec o tom nepochybuji, nikdy jsem to neřekl. Postup Prahy je systematický, věci se řeší, progres je znát. Teď se začnou opravovat mosty, kde se musela provést diagnostika. Ale mediálně se holt řeší věci jako zákaz plyšových pand v centru či ohňostroj nebo vyhrožování Číny České republice kvůli zrušení smlouvy s Pekingem, což bylo hrdé gesto Prahy. Někdy mám zkrátka pocit, že kdyby bylo v Praze -25 stupňů, bude to prezentováno jako vina primátora Hřiba.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Neznám hloupějšího člověka, než je český novinář, ulevil si prezident Zeman a dodal příklady. Těm od Bakaly nesmrdí ani peníze z vytunelovaného OKD, že se nestydí Piráti začnou hlasovat o odvolání Michálka z pozice místopředsedy Sólo pro historika Igora Lukeše v Respektu: Když mi lidé píší nadávky, znějí jako Hitler. A fanoušci Trumpa zase jako Stalin Rozhlasová moderátorka grilovala komunistu Dolejše kvůli roku 1968: Vypadáte to, že sympatizujete se starými pořádky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.