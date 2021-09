Šef SCIO kritizuje zastaralé školství: Největší brzdou vzdělávání jsou rodiče, svět se mění a školy sotva děti připraví na 21. století

Ministr školství vyzval učitele, aby hned od září nešíleli s doháněním učiva, jeho úřad poslal do škol metodické doporučení, jak zredukovat učivo a zaměřit se na to podstatné. O tom, zda umějí školy připravit děti na život ve 21. století, hovořil v pořadu Interview ČT24 Ondřej Šteffl, zakladatel a ředitel společnosti SCIO.

Začala škola s testy a rouškami, Šteffl se zamyslel, jaký vzkaz by předal učitelům, dětem a rodičům, pakliže by byl v roli ministra školství: „Učitelům bych řekl: buďte na děti hodní. Dětem bych řekl: nebojte se. A rodičům bych řekl: tahle škola, pokud je to průměrná škola, tak jak ji znám, děti sotva připravuje na dnešek a určitě ne na 21. století,“ uvedl.

Startuje další nevyzpytatelný rok, který přináší řadu problémů i zkušeností, ze kterých bychom měli do budoucna čerpat. „Z doby covidu zbyly problémy, které budeme muset řešit. Covid nás ale naučil spoustu věcí – schopnost pracovat on-line a kombinovanou výuku, bylo by skvělé, kdyby zůstala. Mnohé školy už kombinovat výuku začínají,“ řekl Šteffl, který velmi chválil ministerstvo za to, že kombinované vzdělávání povolilo.

Doba covidu podle jeho slov otevřela nůžky v rámci úrovně kvality škol, znamená to, že nový školní rok bude pro mnoho dětí jednodušší, pro mnoho dalších dětí i učitelů však náročnější: „Žádné generalizace se dělat nedají. Ukázalo se, že máme školy v dobrém, ale i v šíleném stavu,“ doplnil s tím, že tím, kdo tyto nůžky zavře a kdo rozdíly může řešit, není nikdo jiný než stát.

Zároveň si všímá, že se také otevírá jistý vějíř, který ukazuje, že školy volí různé chování a postoje k dětem. „To mi přijde skvělé, protože v Česku stále panuje představa ministra školství Nejedlého, že máme mít jednotné školství,“ zmínil veřejného činitele z komunistické vlády.

Největší „brzdou vzdělávání“ jsou podle Šteffla hlavně rodiče, protože se ptají hlavně na známky a chtějí, aby se děti učily to, co se učili oni, když chodili do školy. „Obecně na tom špatně je to, že svět se změnil. Když jsme chodili do školy, vypadal svět úplně jinak, to jsme si mysleli, že tu Sovětský svaz budeme mít na věčné časy. Svět se mění čím dál rychleji.

Za dvacet let tu bude existovat šedesát procent profesí, které vůbec neexistují. Ale my pořád připravujeme ty děti, jako by se svět vůbec nezměnil. Není možné si myslet, že když děti projdou tou samou školou jako jejich rodiče, že to už bude stačit za dvacet let. Koronavirus nám ukázal, že svět se může změnit úplně ze dne na den,“ hovořil o problému, který zastaralé školství přináší.

I proto, že prosazuje různost škol, je velkým kritikem jednotné státní přijímací zkoušky na střední školu: „Jednotná státní přijímací zkouška na střední školu je největší hloupost, jakou jsme udělali,“ hrozil se a zmínil, že strategie Ministerstva školství na dalších několit let sama konstatuje, že jednotná státní přijímací zkouška má negativní vliv na to, co se děje ve školách. „To je prosím ministerský materiál, který prošel spoustou recenzních řízení,“ spráskl ruce Šteffl.

Prozradil, že dnes nemá problém s tím, že se testují děti na školách. „Nevidím důvod, proč by se neměly děti testovat. Vůbec mi to nevadí. Všude testujeme děti PCR testy, pokud to lze,“ řekl bez dlouhého přemýšlení. Privilegium netestovat se mají očkovaní, ani zde se Šteffl nedomnívá, že budou skupiny těchto dětí vyčleňované z kolektivu či nastanou ve třídě rozbroje: „To je pěna dní, otázka se teď hodně rozviřuje, ale za rok si na to nikdo nevzpomene, je to úplně jedno,“ uzavřel toto téma.

