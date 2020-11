Šéf lékařů Kubek opět řádil: Jsme nejhorší v Evropě, možná na světě. Vyzýváme vládu...

reklama

„My jsme vyzvali vládu, aby zpřísnila protiepidemická opatření zásadním způsobem, už 29. října, když nastupoval nový ministr pan docent Blatný, stále si na tom trváme, protože naše čísla jsou stále jedněmi z nejhorších v Evropě. Máme největší úmrtnost na covid-19 na počet obyvatel v celé Evropě, možná na celém světě v současnosti. Takže skutečně se ukázalo, a já jsem tomu rád, že ta opatření, která prosadil pan profesor Prymula v polovině října, dokázala zbrzdit ten nárůst epidemie,“ poznamenal Kubek. Na své výzvě trvá i přesto, že nyní přes víkend došlo k poklesu nárůstu případů.

„Současná opatření stačí na to, že snad zdravotnictví nezkolabuje. A stačí na to, že jsme zastavili exponenciální růst. Ale nestačí na to, abychom nastavili exponenciální pokles, který my nutně potřebujeme. Protože v tom stavu, v kterém jsme, přece nemůžeme přežívat měsíce. Děti nechodí do školy, statisíce lidí nechodí do práce, lidé mají čím dál tím větší existenční starosti, nevědí, z čeho budou žít. Takže ta situace rozhodně není uspokojivá,“ dodal Kubek, podle nějž se málo hovoří o tom, že se provádí málo testů.

„Když byla epidemie ve velkých městech, tak v těch městech lidé měli možnost a bylo snadné se nechat otestovat. Zatímco na venkově, kde teď je jaksi epidemie silnější než třeba v Praze, tak na venkově je jet se někam otestovat problém. Špatná dopravní dostupnost a tak dále, takže řada těch nemocných řeší situaci tím, že se vůbec nejedou otestovat, prostě že to doma vyleží. S tím, že kdyby se jim přitížilo, se nechají odvézt do nemocnice. A tito lidé nám unikají z těch testů, ale to je velmi nebezpečné, protože ti lidé jsou infekční,“ dodal Kubek. Podle něj se zkrátka stále v Česku testuje málo. „Měli bychom se pohybovat kolem statisíce testů denně,“ uvedl.

Vláda by podle jeho slov měla přijmout přísnější opatření, obdobná jako v Izraeli. „V Izraeli 18. září zavedli tvrdý lockdown, zavřeli veškeré školy, zavřeli všechny obchody a služby včetně výdejových okének v restauracích a podobně, výjimku měly jen potraviny, lékárny a benzinové pumpy, byl zastaven veškerý průmysl s výjimkou toho, který je strategický. Fungovaly pouze ty nejzákladnější veřejné služby. Lidé se nesměli navštěvovat a opouštět své bydliště. Bylo to velmi tvrdé, ale oni zaťali zuby... velmi podobně bych si to představoval v České republice,“ sdělil Kubek, podle nějž jsme na tom mnohem hůř než na jaře, a přesto máme mírnější opatření. „Nemůžeme v tomhle stavu žít další týdny a měsíce. Bude tlak na rozvolňování, ale reálný cíl je reprodukční číslo pod 0,8, počet nově vytestovaných případů nebude tisíc a procento pozitivních testů nebude pod pět. Dnes máme 30 procent pozitivních testů, vytestujeme denně okolo 10 tisíc případů a nemocnice máme stále přeplněné. Od toho cíle jsme velmi daleko a já se bojím, že lidé nevydrží,“ podotkl Kubek. On sám by zejména zavřel průmysl, který není nutný.

Velmi se rozhorlil na krok vlády, která stejný den zavřela speciální školy – a zároveň povolila profesionální sport. „Tohle hlava nebere,“ poznamenal. „Má to symbolický význam. Lidé nemají práci, nemohou pracovat a my jim tady dáme možnost dívat se na hokej. Nic proti hokeji v televizi, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby si lidé vzali roušku a šli se projít,“ dodal Kubek.

Podle něj je v současné době zdrojem nákazy pracoviště. Moderátor jej však opravil, že on sám viděl data, kdy „vítězí“, že lidé nevědí, kde se nakazili. „Ve chvíli, kdy máme tak velký počet nakažených, může se kdokoliv nakazit kdekoliv od kohokoliv. Nefunguje vůbec žádné trasování. Proto musíme stlačit čísla, srazit tu epidemii, abychom s tím virem mohli žít. Ale nemůžeme přežívat v současném stavu a dívat se na to, že nám v minulém týdnu zemřelo 1 235 lidí, tedy předminulý týden, minulý týden to bylo za šest dní více než 1 100, takto přece nemůžeme žít,“ míní Kubek.

V současné době je v Česku nakaženo 2 200 lékařů a 6 350 zdravotních sester a 5 000 ostatních zdravotníků. „Byli jsme na tom už hůř, bohužel ale už osm lékařů zemřelo,“ podotkl Kubek a závěrem vyzval k dodržování všech opatření.

Psali jsme: Okamura (SPD): Evropská unie schválila další totalitní opatření Mladá Boleslav: Žádosti o dotace na sportovní činnost mládeže se budou podávat elektronicky Primátor Hřib: Praha získá nástroj pro analýzu výstavby na území městských částí V Alze lidí jak před Vánoci, malý živnostník musí mít zavřeno. Proč vláda přihrává kšefty velkým korporacím? Klaus junior nechápe

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.