Šéfka EK Leyenová promluvila o svých zelených plánech: Stanou se z nás vůdci!

Šéfka nové Evropské komise, Němka Ursula von der Leyenová prozradila, co všechno má v plánu, až bude evropské společenství řídit. Celých pět let prý hodlá usilovat především o to, aby se EU stala vůdčí silou v oblasti ochrany klimatu a přechodu na zelené technologie. Otevřela i téma migrace a konstatovala, že je velmi vděčná za postoj německé vlády v této oblasti.

Ursula von der Leyenová má za to, že Evropa jako kontinent nese odpovědnost za ochranu klimatu a ostatním částem světa má být v této oblasti vzorem. V duchu této představy chce šéfka nové Evropské komise jednat celých příštích pět let.

„Naše zodpovědnost jakožto kontinentu tkví v tom přispívat k tomu, abychom chránili klima, bychom šetřili a abychom inovovali. Jsem pevně přesvědčena, že v EU nás čeká velká role, protože pokud to budeme dělat dobře jakožto Evropané, tak to nebude dobré a důležité jenom pro naši planetu, ale budeme moct ukázat, jak můžeme dobře investovat do zelených technologií tak, aby to mělo smysl. Že se může podařit přechod z uhlí, tak to bude dobré nejen pro planetu, ale i pro nás jakožto pro Evropany. V toto smyslu nás to postaví do role vůdců,“ konstatovala Ursula von der Leyenová před kamerami České televize.

Vedle toho chce prý pracovat na datové suverenitě EU a formulovat etické principy v oblasti rozvoje umělé inteligence.

Zmínila také téma integrace. „Naším cílem musí být, že půjdeme příkladem, mým cílem je, abychom jakožto Evropská komise vyvinuli nový návrh pro migrační pakt pro příští rok v úzké spolupráci s jednotlivými členskými státy. Jsem velmi vděčná za postoj Německa v této oblasti,“ poděkovala Ursula von der Leyenová německé kancléřce.

