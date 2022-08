Šéfka Sněmovny jako „influencerka“. Je to tu. Toto vypustily ven s Drábovou

reklama

Pekarová Adamová se úvodem svěřila s tím, jak měla z chemie jednou čtyřku na vysvědčení. Mnohé věci z fyziky pak podle svých slov dodnes nepochopila. Co je podle Drábové na fyzice lákavé? „Schopnost probudit v děckách zájem o určitou oblast, o to, že jim to k něčemu bude, není každému učiteli dána. A vůbec to nemusí být a priori špatný učitel. Ale vzbuzovat to nadšení pro svůj předmět, to chce opravdu talent. Matematika a fyzika jsou vědy o tom, jak svět funguje. A my bychom přece chtěli vědět to, jak ten svět funguje. A tím pádem pochopit, proč jsou věci tak, jak jsou, a ono se nám to potom přenese do té společenské oblasti, do té komunitní oblasti. Ale musí se najít ten okamžik, kdy studentík, žáček, si řekne: Aha, ono to není jenom o tom, že se naučím vzorec, ono mi to popisuje, jak věci fungují,“ poznamenala Drábová.

Pekarové Adamové se podle jejích slov na tuto úroveň nepodařilo dostat. Vždy se prý šprtala na zkoušky a testy, ale nepochopila souvislosti – v matematice možná ano, ale ve fyzice a chemii ne.

„Mně se hodně líbí přístup severských zemí, které mají stanoveno nějaké minimum, co ten žák musí umět, musí se naučit, ale poměrně brzy, třeba ve čtvrté nebo v páté třídě tam vstupuje část, která se zabývá řešením problémů. Hele, tady máš takovýhle problém, tady si sedni se svými spolužáky, najděte si k tomu, co potřebujete, tady máte odkazy na to, kde by to mohlo být. A přijďte s nějakou odpovědí,“ zmínila Drábová.

Jaké řešení vidí pro současnou energetickou situaci? „Česko má velmi dobře, i když to častokrát tak nevnímáme, nastavenou svoji státní energetickou koncepci, která říká, budeme budovat, a mluvíme jenom o elektřině, protože to je taková ropa 21. století, dá se říct, to portfolio zdrojů na bázi kombinace jaderná energie, obnovitelné zdroje a zbytek doplníme plynem. Nezavrhujme prosím plyn, protože nám teď zrovna působí problémy. Plynu je na světě dost, Evropa se oklepe, tu infrastrukturu postaví a nějak sem ten plyn dostaneme. Jistěže nebude tak levný, jak jsme byli zvyklí, ale nebude tak příšerně drahý, jak teď vidíme na spotových trzích,“ poznamenala Drábová.

Poté hovořila také o ruské invazi na Ukrajině. Konflikt podle jejích slov změnil její život mentálně. „Já jsem si opravdu nepředstavovala, že bych se ještě za svého života dočkala války za rohem. To jsem si myslela, že ta Evropa už se válkami na Balkáně v devadesátých letech s tímhle definitivně vyrovnala. No, hloupá jsem byla. Protože Putin a jeho kremelská věrchuška, vlastně zpětně viděno, vysílala signály už od dob, kdy on usedl do prezidentského křesla v Ruské federaci, akorát jsme to nechtěli vidět. My jsme si pořád mysleli, že s Ruskem můžeme být partneři, že Rusko je součást Evropy – ale není. Ten stav mysli je úplně jiný a my jsme to nechtěli vidět,“ poznamenala Drábová.

„Já si ještě pamatuji, a není to tak dávno, že se teplá voda na koupání ohřívala jednou za týden,“ vzpomněla Drábová a Pekarová Adamová přitakávala. „To jsme rychle vytěsnili, protože na lepší si člověk vždycky zvykne. Já si nemyslím, že bychom se k tomu měli vracet... Ale pokládáme za automatické, že se v zimě pohybujeme po bytě v tričku a kraťasech, to je prostě zpovykanost... A řada zemí na západ od Aše by se na nás dívala velmi divně, nemluvím o Británii, ale třeba o Francii,“ dodala Drábová.

„Jak covid, tak ta nešťastná válka povedou k tomu, že přestaneme vést akademické řeči o tom, jak bychom měli změnit styl života, a prostě ho změníme. A k ničemu špatnému to nebude,“ řekla Drábová. Podle jejích slov to zvládneme. „Ale musíme si fakt uvědomovat, že máme mezi námi skupiny lidí, které jsou velmi křehké už dneska. A jestli má ten stát fungovat, tak musí být podle mého názoru na třech základních pilířích. A to je důvěra lidí ve stát, státu v lidi, soudržnost a solidarita. A tohle, když bude fungovat, tak zvládneme všechno,“ řekla Drábová.

